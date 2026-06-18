 హాలీడే ట్రిప్‌లో సినీ ప్రేమజంట (ఫొటోలు) | Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హాలీడే ట్రిప్‌లో సినీ ప్రేమజంట (ఫొటోలు)

Jun 18 2026 7:13 PM | Updated on Jun 18 2026 7:33 PM

Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos1
1/7

తెలుగులో గతంలో హీరో హీరోయిన్‌గా పలు సినిమాలు చేసిన వినయ్ రాయ్, విమలా రామన్ ప్రస్తుతం ప్రేమలో ఉన్నారు.

Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos2
2/7

సిడ్నీలో హాలీడే ట్రిప్ వేశారు. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos3
3/7

Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos4
4/7

Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos5
5/7

Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos6
6/7

Actress Vimala Raman And Vinay Rai vacation Enjoying Vacation Photos7
7/7

# Tag
Actress vimala raman Vinay vacation Enjoying Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హాలీడే ట్రిప్‌లో సినీ ప్రేమజంట (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ శ్రీదేవి ఇంట్లో శుభకార్యం (ఫొటోలు)
photo 3

పూరీ జగన్నాథ్ కూతురి లేటెస్ట్ లుక్ (ఫొటోలు)
photo 4

అనార్కలి.. చీర.. కుర్తా.. ఏదైనా సరే మృణాల్ తర్వాతే (ఫొటోలు)
photo 5

ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? తెలుగులో ఒకే సినిమా చేసింది(ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Strong Warning To CI Nagaraju 1
Video_icon

వదిలిపెట్టను..! ఫోటోకు దండే...!? CIకి జగన్ మాస్ వార్నింగ్
House Wife Learns 70 AI Tools & Earns Lakhs With AI Videos 2
Video_icon

హౌస్ వైఫ్ అని చులకనగా చూసారు, 70 AI టూల్స్ నేర్చుకున్నా
YS Jagan Serious Comments On Chandrababu Over Sai Krishna Case 3
Video_icon

ఎవడి అండతో రెచ్చిపోతున్నారు? చంద్రబాబుపై జగన్ ఫైర్
YS Jagan Watches Eyewitness Video in Vijayawada Sai Krishna Case 4
Video_icon

ప్రత్యక్ష సాక్షి వీడియోను జగన్‌కు చూపించిన సాయి కృష్ణ తల్లి
YS Jagan At Sai Krishna House 5
Video_icon

జగన్ ముందు ఏడ్చేసిన సాయి కృష్ణ తల్లి
Advertisement