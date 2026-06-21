 ట్రెండింగ్‌లో సమంత.. ‘బంగారం’ లాంటి కబురు (ఫోటోలు) | Actress Samantha is Trending photos | Sakshi
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ట్రెండింగ్‌లో సమంత.. ‘బంగారం’ లాంటి కబురు (ఫోటోలు)

Jun 21 2026 1:27 PM | Updated on Jun 21 2026 1:51 PM

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చాలా రోజుల తర్వాత ‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీతో వెండితెరపై మెరిసింది సమంత

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నందిని రెడ్డి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఫ్యామిలీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ జూన్ 19 నుంచే థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది.

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ఈ సినిమా విజయోత్సవాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్న సమంత మరో తీపి కబురుని చెప్పకనే చెప్పారు.

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ఆమె త్వరలోనే పండంటి బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నారు. సమంత ప్రస్తుతం గర్భంతో ఉన్నారు.

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‘మా ఇంటి బంగారం’ విజయోత్సవాల్లో పాల్గొన్న సమంత గర్భంతో ఉన్నట్టుగా కనిపించారు. ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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