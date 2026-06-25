 భర్తతో కలిసి వేకేషన్‌లో హీరోయిన్ మెహరీన్.. ఫోటోలు | Actress Mehreen Enjoys a Vacation with Her Husband Photos | Sakshi
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భర్తతో కలిసి వేకేషన్‌లో హీరోయిన్ మెహరీన్.. ఫోటోలు

Jun 25 2026 4:27 PM | Updated on Jun 25 2026 4:35 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మెహరీన్‌ ప్రస్తుతం వేకేషన్‌లో చిల్ అవుతోంది. తన భర్తతో కలిసి బీచ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది...

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భర్తతో కలిసి వేకేషన్‌లో హీరోయిన్ మెహరీన్.. ఫోటోలు
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