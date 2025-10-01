 ఫెస్టివ్‌ మూడ్‌..ప్రెటీ శారీ..ఫన్నీ కాప్షన్‌ ప్లీజ్‌అంటున్న ఈ భామను చూశారా? (ఫొటోలు) | Mega Daughter Niharika Konidela Shared Latest Pictures on Social Media | Sakshi
ఫెస్టివ్‌ మూడ్‌..ప్రెటీ శారీ..ఫన్నీ కాప్షన్‌ ప్లీజ్‌అంటున్న ఈ భామను చూశారా? (ఫొటోలు)

Oct 1 2025 6:59 PM | Updated on Oct 1 2025 6:59 PM

Mega Daughter Niharika Konidela Shared Latest Pictures on Social Media1
1/5

టాలీవుడ్ నటి నిహారిక కొణిదెల ఫెస్టివ్‌ మూడ్‌లో ఉంది. బ్యూటీఫుల్ శారీలో ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారడంతో ఫ్యాన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Mega Daughter Niharika Konidela Shared Latest Pictures on Social Media2
2/5

Mega Daughter Niharika Konidela Shared Latest Pictures on Social Media3
3/5

Mega Daughter Niharika Konidela Shared Latest Pictures on Social Media4
4/5

Mega Daughter Niharika Konidela Shared Latest Pictures on Social Media5
5/5

Niharika Konidela shared Social Media Photos
