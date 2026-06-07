పోల్కా-డాట్ చీరలో చందమామలా కంగనా రనౌత్..!

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ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ పరంగా తనకు సాటిలేరెవెవ్వరూ అని మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది బాలీవుడ్ ముద్దుగుమ్మ కంగాన రనౌత్
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కంగనా నటించిన 'భాగ్య విధాత' మూవీ ప్రమోషన్ల సందర్భంగా ఆకట్టుకునే స్టైలిష్ లుక్క్తో తళ్లుక్కుమంటున్నారామె.
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తెల్లటి పోల్కా డాట్ చీరలో కంగనా మల్లెపువ్వులా ముగ్ధమనోహరంగా కనిపించింది.
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రంగురంగుల పూల ప్రింట్, అందుకు మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్తో ఆమె లుక్ అదరహో అనిపించించేలా మెరిశారామె.
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'ది సిల్క్ స్టోరీ' లేబుల్కు చెందిన ఈ చీర ధర వచ్చేసి రూ. 15 వేలు పలుకుతుందట.
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