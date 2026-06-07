 పోల్కా-డాట్ చీరలో చందమామలా కంగనా రనౌత్..! | Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree... | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోల్కా-డాట్ చీరలో చందమామలా కంగనా రనౌత్..!

Jun 7 2026 11:05 AM | Updated on Jun 7 2026 11:21 AM

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...1
1/11

ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్‌ పరంగా తనకు సాటిలేరెవెవ్వరూ అని మరోసారి ప్రూవ్‌ చేసింది బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ కంగాన రనౌత్‌

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...2
2/11

కంగనా నటించిన 'భాగ్య విధాత' మూవీ ప్రమోషన్ల సందర్భంగా ఆకట్టుకునే స్టైలిష్‌ లుక్క్‌తో తళ్లుక్కుమంటున్నారామె.

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...3
3/11

తెల్లటి పోల్కా డాట్‌ చీరలో కంగనా మల్లెపువ్వులా ముగ్ధమనోహరంగా కనిపించింది.

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...4
4/11

రంగురంగుల పూల ప్రింట్‌, అందుకు మ్యాచింగ్‌ బ్లౌజ్‌తో ఆమె లుక్‌ అదరహో అనిపించించేలా మెరిశారామె.

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...5
5/11

'ది సిల్క్ స్టోరీ' లేబుల్‌కు చెందిన ఈ చీర ధర వచ్చేసి రూ. 15 వేలు పలుకుతుందట.

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...6
6/11

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...7
7/11

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...8
8/11

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...9
9/11

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...10
10/11

Kangana Ranaut stuns is floral polka dot saree...11
11/11

# Tag
Kangana Ranaut Bollywood Actress Bollywood Beauty Viral Pic Saree Tollywood Beauty
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)
photo 2

రామ్ చరణ్‌ ‘పెద్ది’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

పంజగుట్టలో అందాల నటి రాశీసింగ్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

నాగచైతన్య దూత వెబ్ సిరీస్ సీక్వెల్ ప్రారంభం.. ఫోటోలు
photo 5

'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ravi Tejas Daughter Mokshadha And Nephew Mahadhan Visited Tirumala 1
Video_icon

హీరో రవితేజ కూతురు ఎలా ఉందో చూసారా..?
Sebi Exposes Rajesh Mehta 15 Lakh Crore Gold Scam 2
Video_icon

రాజేష్ మెహతా భారీ గోల్డ్ కింగ్ స్కామ్.. వామ్మో.. 15 లక్షల కోట్లా..!
Domestic Gas Cylinder Price Hike 3
Video_icon

మళ్లీ వంటింట్లో మంట.. మరోసారి పెరిగిన గ్యాస్ ధరలు
Analyst Purushotham Reddy Comments On Chandrababu Over Amaravati 4
Video_icon

మునిగిపోతుందని తెలిసినా అమరావతి నిర్మాణం చేపట్టారు..
Rachamallu Siva Prasad Reddy Mass Warning To Varada Rajula Reddy 5
Video_icon

నువ్వు, నీ కొడుకు నన్ను చంపడానికి చూశారు..! వరదరాజు రెడ్డి నీకు ఇదే నా లాస్ట్ వార్నింగ్!
Advertisement