 ట్యాంక్‌బండ్‌పై వైభవంగా సద్దుల బతుకమ్మ ముగింపు ఉత్సవాలు (ఫొటోలు) | Telangana Saddula Bathukamma Grand Closing Celebrations At Tankbund, Photos Gallery Inside | Sakshi
ట్యాంక్‌బండ్‌పై వైభవంగా సద్దుల బతుకమ్మ ముగింపు ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Oct 1 2025 7:25 AM | Updated on Oct 1 2025 9:39 AM

Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund1
నేలకు పూల సింగిడి దిగి వచ్చింది. ప్రకృతి శోభతో ట్యాంక్‌బండ్‌ పులకించింది. మంగళవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సద్దుల బతుకమ్మ ముగింపు ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి.

Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund2
మహిళలు రంగు రంగుల పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మల చుట్టూ తిరుగుతూ ఆడిపాడారు. తెలంగాణ టూరిజం, జీహెచ్‌ఎంసీ సంయుక్తాధ్వర్యంలో బోనాలు, ఒగ్గుడోలు, డప్పు వాద్యాలు, చిందు, యక్షగానం కళాకారులు, దింసా నృత్యాలతో ట్యాంక్‌బండ్‌పై బతుకమ్మలకు స్వాగతం పలికారు.

Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund3
టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్‌ కుమార్‌ గౌడ్, మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్, ఎంపీ అనిల్‌ కుమార్, కలెక్టర్‌ హరిచందన, నగర డిప్యూటీ మేయర్‌ మోతె శ్రీలతా రెడ్డి, వివిధ కార్పొరేషన్ల చైర్‌పర్సన్‌లు వెన్నెల గద్దర్, నిర్మలా రెడ్డి, అలేఖ్య పుంజాల, నేరెళ్ల శారద, సుజాత తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund4
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund5
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund6
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund7
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund8
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund9
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund10
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund11
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund12
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund13
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund14
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund15
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund16
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund17
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund18
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund19
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund20
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund21
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund22
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund23
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund24
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund25
Saddula Bathukamma Closing Ceremonies on Tankbund26
bathukamma Bathukamma festival Bathukamma celebrations at Telangana Bathukamma celebrations Saddula Bathukamma photo gallery Hyderabad Tank Bund
