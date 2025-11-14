ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)

1/19
భావి డిజైనర్లు సత్తా ప్రదర్శించారు.. క్రియేటివిటీకి కాదేదీ అనర్హం అన్నట్లు.. కళకు కాదేదీ అనర్హం అని చాటిచెబుతున్నారు నగరానికి చెందిన హామ్స్ టెక్ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ విద్యార్థులు.
హామ్స్ టెక్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఫ్రెషర్స్ డే పార్టీ విద్యార్థుల్లోని సరికొత్త ఆలోచనల్లోని వైవిధ్యానికి అద్దం పట్టింది.
జూబ్లీహిల్స్లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్ వేదికగా నిర్వహించిన ఈవెంట్లో ఔత్సాహిక డిజైనర్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
తమ సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టి.. ర్యాంప్పై మోడల్స్గా మెరిపించారు. నృత్యాలు, ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పోటీలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమాన్ని సంస్థ నిర్వాహకులు అజితారెడ్డి పర్యవేక్షించారు.
