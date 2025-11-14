 ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు) | A Celebration Of New Minds, Hamstech Freshers Day Highlights And Their Creative Innovation, Photos Inside | Sakshi
ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)

Nov 14 2025 8:27 AM | Updated on Nov 14 2025 9:19 AM

Freshers Party Event In Hyderabad Photos1
1/19

భావి డిజైనర్లు సత్తా ప్రదర్శించారు.. క్రియేటివిటీకి కాదేదీ అనర్హం అన్నట్లు.. కళకు కాదేదీ అనర్హం అని చాటిచెబుతున్నారు నగరానికి చెందిన హామ్స్‌ టెక్‌ క్రియేటివ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ విద్యార్థులు.

Freshers Party Event In Hyderabad Photos2
2/19

హామ్స్‌ టెక్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ విద్యార్థుల్లోని సరికొత్త ఆలోచనల్లోని వైవిధ్యానికి అద్దం పట్టింది.

Freshers Party Event In Hyderabad Photos3
3/19

జూబ్లీహిల్స్‌లోని జేఆర్‌సీ కన్వెన్షన్‌ వేదికగా నిర్వహించిన ఈవెంట్‌లో ఔత్సాహిక డిజైనర్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.

Freshers Party Event In Hyderabad Photos4
4/19

తమ సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టి.. ర్యాంప్‌పై మోడల్స్‌గా మెరిపించారు. నృత్యాలు, ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పోటీలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమాన్ని సంస్థ నిర్వాహకులు అజితారెడ్డి పర్యవేక్షించారు.

Freshers Party Event In Hyderabad Photos5
5/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos6
6/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos7
7/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos8
8/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos9
9/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos10
10/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos11
11/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos12
12/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos13
13/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos14
14/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos15
15/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos16
16/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos17
17/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos18
18/19

Freshers Party Event In Hyderabad Photos19
19/19

