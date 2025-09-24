 బీజేపీ మహిళా నేతలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడిన నటి ఖుష్బూ (ఫొటోలు) | Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos | Sakshi
చార్మినార్ వద్ద బతుకమ్మ ఉత్సవాల్లో సినీనటి కుష్బూ (ఫొటోలు)

Sep 24 2025 7:15 AM | Updated on Sep 24 2025 7:15 AM

Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos1
మహిళా శక్తి అంటే ఏంటో తెలంగాణ మహిళలు బతుకమ్మ ఉత్సవాల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటి చెబుతున్నారని బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు, ప్రముఖ సినీనటి కుష్బూ అన్నారు.

Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos2
మంగళవారం చార్మినార్ వద్ద బతుకమ్మ ఉత్సవాల్లో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు మేకల శిల్పారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం చార్మినార్ వద్ద బతుకమ్మ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు.

Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos3
ఈ సందర్భంగా సినీ నటి కుష్బూ మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడారు.

Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos4
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos5
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos6
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos7
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos8
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos9
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos10
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos11
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos12
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos13
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos14
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos15
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos16
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos17
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos18
Actress Kushboo Bathukamma Celebrations At Charminar Photos19
