 శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు పెద్ద‌శేష వాహనంపై మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు) | Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams | Sakshi
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు పెద్ద‌శేష వాహనంపై మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Sep 25 2025 8:05 AM | Updated on Sep 25 2025 8:05 AM

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams1
1/20

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుని వైభవంతో తిరుగిరులు విరాజిల్లుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవ శోభతో దేదీప్యంగా కాంతులీనుతున్నాయి.

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams2
2/20

ధ్వజ పటం తేజస్సుతో నూతన వెలుగులను సంతరించుకున్నాయి. గోవిందనామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి.

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams3
3/20

ఈ క్రమంలోనే ఏడు పడగల పెదశేషునిపై విహరిస్తున్న వైకుంఠనాథుని వీక్షించి భక్తజనులు పరవశించారు.

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams4
4/20

ఉభయ దేవేరీ సమేతంగా ఊరేగుతున్న మలయప్పస్వామిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు.

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams5
5/20

శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని బుధవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పట్టువస్త్రాలను సమర్పించారు.

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams6
6/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams7
7/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams8
8/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams9
9/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams10
10/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams11
11/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams12
12/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams13
13/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams14
14/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams15
15/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams16
16/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams17
17/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams18
18/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams19
19/20

Tirumala Pedda Sesha Vahanam of Srivari Salakatla Brahmotsavams20
20/20

# Tag
tirumala pedda sesha vahanam Salakatla brahmotsavam Brahmotsavams Dussehra 2025 Dussehra Celebrations 2024 photo gallery devotional
