‘జ్ఞాప‌కాలు చెడ్డవైనా మంచివైనా ఎప్పుడూ మనతోటే ఉంటాయి..మోయక తప్పదు’అని ఓ సినిమాలో పేర్కొన్నట్టు భారత క్రికెట్‌ జట్టు, అభిమానులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని రెండు సంఘటనలు జరిగినవి ఇదే రోజు(మార్చి 31). ఆ రెండు జ్ఞాపకాల్లో ఒకటి టీమిండియా మనోవేదనకు గురైనది కాగా.. మరొకటి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించిన అంశం. అందుకే ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఆ రెండు జ్ఞాపకాలను టీమిండియాతో పాటు అభిమానులు తమ గుండెల్లో మోస్తూనే ఉన్నారు. అవేంటో చూద్దాం..



2016, మార్చి 31.. టీమిండియా అభిమానులు కలలో కూడా మర్చిపోలేని రోజు. ధోని చేతిలో టీమిండియా ఖాతాలో మరొక ప్రపంచకప్‌ ఖాయమని అనుకున్న ఆందరి ఆశలపై వెస్టిండీస్‌ నీళ్లు చల్లింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2016 సెమీస్‌లో భాగంగా విండీస్‌ చేతిలో కంగుతిన్న టీమిండియా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమిండియా.. విరాట్‌ కోహ్లి(89 నాటౌట్‌; 47 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) వీరతాండవం చేయగా.. రోహిత్‌ శర్మ (43), అజింక్యా రహానే (40) రాణించారు. దీంతో టీమిండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగులు చేసింది. అనంతరం భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన విండీస్‌ 19 పరుగులకే క్రిస్‌ గేల్‌(5), శాముల్స్‌(8) వికెట్లను చేజార్చుకుంది.

West Indies needed 73 runs from the last six overs against India #OnThisDay in 2016, in order to secure a spot in the #T20WorldCup final.

🎥 Watch how @Russell12A and @54simmo finished it with two balls to spare 👇 pic.twitter.com/I5ZAvdhiYJ