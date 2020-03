సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ను కట్టడి చేసేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 21 రోజుల లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే లాక్‌డౌన్‌తో అన్ని క్రికెట్‌ టోర్నీలు, ప్రాక్టీస్‌ సెషన్స్‌ రద్దవ్వడంతో టీమిండియా ఆటగాళ్లు ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. అయితే ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో ఏం చేస్తున్నామో సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే విరాట్‌ కోహ్లి, శిఖర్‌ ధావన్‌, రోహిత్‌ శర్మ, చహల్‌లు కరోనా లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో ఏం చేస్తున్నామో వివరించారు. తాజాగా వీరి సరసన ఆల్‌రౌండర్‌ రవీంద్ర జడేజా చేరిపోయాడు.

My all time favourite 🐎 pic.twitter.com/DjQWAP6Cze

ఇంటికే పరిమితమైన ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని జడ్డు పేర్కొన్నాడు. ‘పరిగెత్తడం నా బలం.. నా శరీరాన్ని రిపేర్‌ చేయడానికి సరైన సమయం’అంటూ ట్రెడ్‌ మిల్‌పై రన్నింగ్‌ చేస్తున్న వీడియోను పోస్ట్‌ చేశాడు. అయితే గుర్రపు స్వారీని మిస్సవుతున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. గుర్రపు స్వారీ చేయడం తన ఆల్‌టైమ్‌ ఫేవరేట్‌ అంటూ గతంలో గుర్రపు స్వారీ చేసిన వీడియోను షేర్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ రెండు వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. టీమిండియా ఓపెనర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ తన కుక్కతో ఆడుకుంటున్న వీడియోను పోస్ట్‌ చేశాడు.

Running is my strength!! Perfect time to repair my body. #powerrun #speedat24 #staysafestayhome pic.twitter.com/kIsK6YXeuw