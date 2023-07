టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి, క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ ఇద్దరూ క్రికెట్‌కు సంబంధించి చాలా విషయాల్లో ఒకేలా ఉంటారు. ఆట పట్ల అంకితభావం, జట్టును గెలిపించాలన్న కసి.. ఇలా చాలా విషయాల్లో ఇద్దరు దిగ్గజాల మధ్య దగ్గరి పోలికలు ఉంటాయి. ఇక పరుగులు సాధించడం​, రికార్డులు కొల్లగొట్టడం విషయంలో అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.

ఏదో ప్లాన్‌డ్‌గా జరుగుతున్నట్లు సచిన్‌లా కోహ్లి జర్నీ కొనసాగుతుంది. విండీస్‌తో రెండో టెస్ట్‌కు ముందు కోహ్లి 499 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 75 శతకాలు చేసి ఉంటే, సచిన్‌ కూడా 499 మ్యాచ్‌ల తర్వాత అన్నే శతకాలు సాధించాడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కోహ్లికి సంబంధించి చాలా మైల్‌స్టోన్స్‌లో సచిన్‌తో సరిసమానంగా నిలిచాడు.

Sachin Tendulkar scored his 29th Test hundred in Port of Spain in 2002.

Virat Kohli scored his 29th Test hundred in Port of Spain in 2023.

