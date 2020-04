కరోనావైరస్‌ నియంత్రణలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ అమలవుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో అన్ని చిత్రపరిశ్రమల్లో సినిమా షూటింగ్‌లు నిలిచిపోయాయి. చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకొని విడుదలకు సిద్ధమైన సినిమాలు కూడా వాయిదా పడ్డాయి. అయితే లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో కొన్ని సినిమాలను ఓవర్‌ ద టాప్‌(ఓటీటీ) ప్లాట్‌ఫాం ద్వారా విడుదల చేయాలని చిత్ర నిర్మాతలు అడుగులు వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకొని విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న‘83’ సినిమా మాత్రం థియేటర్లలోనే విడుదల అవుతుందని ప్రముఖ సినీ ట్రేడ్‌ విశ్లేషకుడు తరణ్‌ ఆదర్శ ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు. ‘‘83’మూవీ ముందుగా థియేటర్లలోనే విడుదల అవుతుంది. ఈ సమయంలో ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ద్వారా ఈ సినిమాని విడుదల చేయటం లేదు’ అని ఈయన ట్విట్‌ చేశారు. (అయ్యో ! ర‌ణ్‌వీర్ ఎంత ప‌ని జ‌రిగే..)

బాలీవుడ్‌ హీరో రన్‌వీర్‌‌సింగ్‌ ప్రధాన పాత్రలో ‘83’ సినిమా తెరకెక్కిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో రన్‌వీర్‌‌ భాతర మాజీ కెప్టెన్‌, ఆల్‌రౌండర్‌ కపిల్‌దేవ్‌ పాత్రలో నటించారు. ‘83’ సినిమాను చిత్రయూనిట్‌ తొలుత ఏప్రిల్‌ 10న విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. కోవిడ్‌-19 ప్రభావంతో విడుదలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు రన్‌వీర్‌‌సింగ్‌ అధికారికంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి కబీర్‌ఖాన్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ‘83’చిత్రంలో కపిల్‌దేవ్‌ భార్య రోమీగా రన్‌వీర్‌‌సింగ్‌ భార్య దీపికాపదుకోన్‌ నటించారు. ఇక ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చే వరకు వేచిచూడాల్సిందే మరీ. (ఆట వాయిదా)

#Xclusiv: #83TheFilm will release in theatres first, as and when the time is appropriate... WON'T release on #OTT platform first... #Clarification #OfficialNews#83TheFilm stars #RanveerSingh as #KapilDev. pic.twitter.com/AbdwBoNwcg

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 27, 2020