క్రీడలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయి
● వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే నాగరాజు
పర్వతగిరి: క్రీడలు యువతలో క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయని వర్ధన్నపేట ఎమ్మె ల్యే కేఆర్ నాగరాజు అన్నారు. మండల పరిధిలోని అన్నారంలో పల్లవి మోడల్ స్కూల్లో వరంగల్ జిల్లా షూటింగ్ బాల్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 44వ తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి షూటింగ్ బాల్ పోటీలు గురువారం ముగిశాయి. 1,200 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొనగా వంద మంది టెక్నికల్ సహాయకులు సేవలందించినట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఐలయ్య తెలిపారు. మహిళా విభాగంలో నల్గొండ జట్టు మొదటి స్థానంలో నిలువగా.. రెండో స్థానంలో మహబూబాబాద్ టీమ్, మూడో స్థానంలో నారాయణపేట జట్టు విజయం సాధించాయి. పురుషుల విభాగంలో యాదాద్రి భువనగిరి జట్టు మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. రెండో స్థానంలో సంగారెడ్డి, మూడో స్థానంలో హైదరాబాద్ జట్టు నిలి చాయి. విజేతలు మహారాష్ట్రలో జరగబోయే జాతీ యస్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు. అంత కుముందు ఎమ్మెల్యే నాగరాజుకు అసోసియేషన్ సభ్యులు.. ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా విజేతలకు ఎమ్మెల్యే బహుమతులు అందజేసి మాట్లాడారు. షూటింగ్ బాల్ వంటి గ్రామీణ క్రీడలకు రాష్ట్రస్థాయి గుర్తింపు రావడం గర్వకారణమన్నారు. క్రీడాకారులు గెలుపోటములను సమానంగా స్వీకరిస్తూ క్రీడాస్ఫూర్తితో పోటీల్లో పాల్గొనాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం క్రీడలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. ఈ పోటీల ద్వారా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రానికి కీర్తి తెచ్చేలా క్రీడాకారులు ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే అరూరి రమేష్, కాంగ్రెస్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు పిన్నింటి అనిల్రావు, మండల అధ్యక్షుడు జాటోతు శ్రీనివాస్నాయక్, మాజీ పీఏసీఎస్ చైర్మన్ మనోజ్గౌడ్, సర్పంచ్లు గాడిపెల్లి మహేందర్, తక్కళ్లపల్లి శ్రీనివాస్, తొర్రి పద్మ, చీదురు శంకర్, పాఠశాల చైర్మన్ రాచకొండ అశోకచారి, డైరెక్టర్లు గంజి మహేందర్, కోటగిరి రమేష్, క్రీడా ఇన్చార్జ్, హెచ్ఓడీ ఆకుల రాజు, ఏఓ బైరి అశోక్, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ప్రశాంత్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.