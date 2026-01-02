ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలి
● డీఈఓ రంగయ్య నాయుడు
కాళోజీ సెంటర్ : ఉపాధ్యాయులుగా పాఠశాలల్లో బాధ్యతగా పనిచేస్తూ ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలని డీఈఓ రంగయ్య నాయుడు అన్నారు. గురువారం తన చాంబర్లో 2026 సంవత్సరం టీపీటీఎఫ్ రూపొందించిన క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మారుతున్న సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ విద్యాబోధన చేసి ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలని అన్నారు. టీపీటీఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఊటుకూరి అశోక్ మాట్లాడుతూ.. టీపీటీఎఫ్ సంఘానికి 8 దశాబ్దాల చరిత్ర ఉందని, ఉపాధ్యాయుల హక్కుల కోసం పోరాటం చేస్తూ ఫలితాలు సాధించిన చరిత్ర సంఘానికి ఉందని అన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఈదుల వీరస్వామి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు జే.స్వామి, జిల్లా కార్యదర్శి సురేష్, బాబు, బైరి స్వామి, పూర్వ జిల్లా అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర్లు, పూర్వ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బెల్లంకొండ రమేష్, పూర్వ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కడారి భోగేశ్వర్, మండల నాయకులు డోరం రమేష్, బి.సురేష్, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.