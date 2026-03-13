 బామ్మర్ది పెళ్లి.. బావ బలవన్మరణం | Yadadri Bhuvanagiri Bava Bavamaridi Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బామ్మర్ది పెళ్లి.. బావ బలవన్మరణం

Mar 13 2026 1:25 PM | Updated on Mar 13 2026 1:25 PM

Yadadri Bhuvanagiri Bava Bavamaridi Incident

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా: మరికాసేపట్లో బామ్మర్ది పెళ్లి జరగాల్సి ఉండగా.. కుటుంబ సమస్యలతో ఉరేసుకుని బావ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన ఆలేరు పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగింది. గురువారం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆలేరు పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలోని పోచమ్మగుడి ప్రాంతానికి చెందిన చిన్నం రమేష్‌(32) టోయింగ్‌ వెహికిల్‌ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

 అతడికి భార్య ఉమారాణి, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. రమేష్‌ కొంతకాలంగా కుటుంబ సమస్యలతో బాధపడుతున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇటీవల అతడి తల్లి మృతిచెందడంతో మానసికంగా మరింత కుంగిపోయాడు. గురువారం రమేష్‌ సొంత బామ్మర్ది వివాహం జరగాల్సి ఉండగా.. బుధవారం చిన్నరామచర్ల గ్రామంలో జరిగిన హాల్ది వేడుకల్లో పాల్గొన్నాడు. 

అనంతరం రాత్రి కారులో రమేష్‌ ఆలేరులోని తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. గురువారం ఉదయం భార్య, కుటుంబ సభ్యులు ఎన్నిసార్లు ఫోన్‌ చేసినా రమేష్‌ స్పందించలేదు. దీంతో పక్కింటి వారికి చెప్పడంతో వారు వెళ్లి చూడగా.. ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు ఉరేసుకుని రమేష్‌ కనిపించాడు. మృతుడి సోదరి చిన్నం స్వప్న ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్‌ఐ వినయ్‌ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా రమేష్‌ ఆత్మహత్యతో గురువారం జరగాలి్సన అతడి బావమర్ది పెళ్లి నిలిచిపోయింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : పరీక్షలకు టాటా.. ఇక ఇంటి బాట (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఓ షాపింగ్‌ మాల్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కార్యకలాపాలు (ఫోటోలు)
photo 4

వాళ్లిద్దరి వల్లే ట్రిప్‌ ఎంతో స్పెషల్‌: మెహరీన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

తాడేపల్లి : వైఎస్సార్‌సీపీ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kerala Chetta SANJU SAMSON Success Story And Net Worth 1
Video_icon

సంజూ శాంసన్ రేంజే వేరు భయ్యో.. ఆస్తులు చూస్తే పరేషానే..!
Karnataka Congress Dinner Politics 2
Video_icon

కర్ణాటకలో కుర్చీ కుమ్ములాట

India vs New Zealand T20 WC Final Shatters All Records with 82.1 Crore Peak Viewers 3
Video_icon

టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్.. వీక్షణలో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్..
IPL Under Pressure: Gas Shortages and Flight Disruptions Loom 4
Video_icon

IPLపై నీలినీడలు.. గ్యాస్ కొరత, విమాన సమస్యలు తప్పవా?
Jada Sravan Kumar Strong Warning to Yellow Media 5
Video_icon

మీరు భయపెడితే భయపడతా అనుకున్నారా? జడ శ్రవణ్ వార్నింగ్
Advertisement
 