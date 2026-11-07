కొడుకు బతికి ఉండగానే శ్మశానానికి..

వైకుంఠధామంలో రాకేశ్తో ఉన్న తల్లి అమృత
వేములవాడ(రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా): కొడుకు బతికుండగానే శ్మశానికి తీసుకెళ్లడంతో ఆ తల్లిగుండె తల్లడిల్లింది. అనారోగ్య సమస్యతో కొన ఊపిరితో ఉన్న కొ డుకును చూసి ఆ తల్లి వేదన అంతులేనిది అయింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ స్పందించారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం కిష్టంపేటకు చెందిన మర్రిపల్లి అమృతకు ఇద్దరు కొడుకులు. ఒక కొడుకు నిజామాబాద్లో ఉంటుండగా, మరో కొడుకు రాకేశ్తో కలిసి ఐదేళ్లుగా వేములవాడలోని అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు.
రాకేశ్ కొద్ది రోజులుగా కాలేయ సంబంధిత అ నారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు. పరిస్థితి విషమించడంతో గురువారం వేములవాడ ప్రభుత్వ ఏరి యా ఆస్పత్రికి వెళ్లగా.. వైద్యులు సిరిసిల్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. అక్కడికి వెళ్లలేని పరిస్థితుల్లో అద్దె ఇంటికి తిరిగొచ్చారు. కొన ఊపిరితోఉన్న రాకేశ్ను చూసిన అద్దె ఇంటి యజమాని అభ్యంతరం తెలపడంతో ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున వేములవాడలోని వైకుంఠధామానికి తీసుకెళ్లారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ చలించిపోయారు.
సిరిసిల్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించిన చైర్మన్ రాజు
బాధితులకు అండగా నిలవాలని మున్సిపల్ పాలకవర్గానికి సూచించారు. వెంటనే మున్సిపల్ చైర్మన్ పుల్కం రాజు, కమిషనర్ లోకేశ్ వైకుంఠధామానికి చేరుకొని.. 108 అంబులెన్స్లో రాకేశ్ను సిరిసిల్ల జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. రాకేశ్ పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ సూచనలతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వైద్యులు రాకేశ్ ఐసీయూలో చేర్చి.. మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ నరాల శేఖర్, కౌన్సిలర్ కొండ రాజశేఖర్, నాయకులు మూడపల్లి నాగరాజు తదితరులు ఉన్నారు.
ఎంత కష్టం తల్లీ.. బతికుండగానే శ్మశానమే ఆవాసమైంది! కొడుకు ప్రాణాల కోసం రూ.10 లక్షల అప్పులు.. చివరకు తలదాచుకునేందుకు శ్మశానవాటికే దిక్కు! రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చందుర్తి మండలం కిష్టంపేటకు చెందిన అమృత కన్నకొడుకు రాకేష్ వైద్యం కోసం రూ.10 లక్షలు ఖర్చు చేసి అప్పులపాలయ్యారు. గత ఐదేళ్లుగా వేములవాడలో నివసిస్తున్న ఆమెకు ఇప్పుడు ఇంటి అద్దె చెల్లించే స్థోమత కూడా లేకుండా పోయింది. చివరకు కొడుకుతో కలిసి శ్మశానవాటికలోనే తలదాచుకోవాల్సిన దయనీయ పరిస్థితి ఏర్పడింది. బిడ్డను బతికించుకోవడానికి పోరాడిన ఓ తల్లి.. ఇప్పుడు బతకడానికి పోరాడుతోంది! బతికుండగానే శ్మశానంలో బతుకులు వెళ్లదీయాల్సి రావడం హృదయాన్ని కలచివేస్తోంది. ఈ తల్లీకొడుకులకు ప్రభుత్వం, దాతలు అండగా నిలిచి సురక్షితమైన నివాసం, జీవనోపాధి కల్పించాలని కోరుకుందాం. #Telangana #RajannaSircilla #Vemulawada #Humanity #HelpTheNeedy
— Telugu Stride (@TeluguStride) November 6, 2026
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