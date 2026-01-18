 హైవేపై వాహనాల రద్దీ.. ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్స్‌ ఇలా.. | Vehicles Traffic Diversions At NH-65 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైవేపై వాహనాల రద్దీ.. ట్రాఫిక్‌ డైవర్షన్స్‌ ఇలా..

Jan 18 2026 10:38 AM | Updated on Jan 18 2026 10:47 AM

Vehicles Traffic Diversions At NH-65

సాక్షి, నల్లగొండ: సంక్రాంతి పండుగ ముగిసింది. నగరవాసులు.. ఒక్కొక్కరుగా పల్లెలను వీడుతున్నారు. సిటీ వైపు పరుగు తీశారు. దీంతో, రహదారులపై వాహనాల రద్దీ నెలకొంది. ఈ క్రమంలో హైవేలపై ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ కాకుండా పోలీసులు.. పటుచోట్ల ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు ఏర్పాటు చేశారు.

సంక్రాంతి సెలవులు ముగియడంతో ప్రజలు.. హైదరాబాద్‌కు వస్తున్నారు. దీంతో, జాతీయ రహదారి-65పై హైదరాబాదు వైపు వాహనాలు పరుగులు తీస్తున్నాయి. శనివారం ఒక్కరోజే హైదరాబాద్ వైపు లక్షన్నర వాహనాలు వెళ్లినట్లు సమాచారం. దీంతో, రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక, ఏపీ నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలను కోదాడ నుంచి హుజూర్‌నగర్, మిర్యాలగూడ, హాలియా, మల్లేపల్లి, మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్ డైవర్షన్ చేశారు. మరికొన్ని వాహనాలను టోల్ ఫ్లాజాల వద్ద నిలిపివేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపు ఉన్నట్టు వాహనదారులకు సూచిస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ మీట్ (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ మంత్రి రోజా, శర్వానంద్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బుడ్డోడితో బీచ్‌లో బుల్లితెర నటి లహరి (ఫోటోలు)
photo 4

నువ్వే పెద్ద బంగారానివి! (ఫోటోలు)
photo 5

మిహికా: 2016.. అంతా సెల్ఫీలమయం (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu Govt Credit Chori In Green Energy 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్ లకు రెడ్ కార్పెట్
Man Killed Wife In Connivance With Lover 2
Video_icon

ప్రియురాలితో కలిసి భార్యను హత్య చేసిన భర్త

Kalyan Ram Pays Emotional Tribute To NT Rama Rao 3
Video_icon

ఎన్టీఆర్ లేకుండానే కళ్యాణ్ రామ్ నివాళి
Lakshmi Parvathi Tributes To NTR Ram Rao Garu At NTR Ghat 4
Video_icon

నందమూరి తారక రామారావుకు లక్ష్మీ పార్వతి నివాళి
Chandrababu Credit Chor Politics On YS Jagan Land Resurvey 5
Video_icon

చంద్రబాబు యూటర్న్.. భూముల 'రీసర్వే'పై దొంగాట
Advertisement
 