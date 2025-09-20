బొల్లారంలో ఘోర ప్రమాదం.. రైలు ఢీకొని..

సాక్షి, హైదరాబాద్: సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలోని బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో దారుణం జరిగింది. రైలు ఢీకొని ఇద్దరు మృతిచెందారు. రైలు పట్టాలపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ముగ్గురు యువకులను వేగంగా దూసుకొచ్చిన ఓ రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
ఆ యువకుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇవాళ (శనివారం) మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న రైల్వే పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టమ్ నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.