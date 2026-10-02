 విద్యార్థులకు అల్పాహారం కోసం కమ్యూనిటీ కిచెన్ | Telangana suryapet community kitchen 60000 students breakfast | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విద్యార్థులకు అల్పాహారం కోసం కమ్యూనిటీ కిచెన్

Oct 5 2026 12:41 AM | Updated on Oct 5 2026 12:41 AM

Telangana suryapet community kitchen 60000 students breakfast

సూర్యాపేట: జిల్లాలోని 1,029 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్‌ కళాశాలల్లో చదువుతున్న సుమారు 60 వేల మంది విద్యార్థులకు ప్రతిరోజూ అల్పాహారం అందించేందుకు మునగాల మండలంలో రూ. 9.60 కోట్లతో అత్యాధునిక కమ్యూనిటీ కిచెన్‌ ఏర్పాటు చేయనుంది ప్రభుత్వం. ఈ ప్రాజెక్టుకు అక్టోబర్‌ 6న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఎన్‌. ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

మునగాల మండలంలో జాతీయ రహదారి పక్కన, మునగాల–మాధారం మధ్య ఎంపిక చేసిన స్థలంలో ఈ కేంద్రీకృత వంటశాలను నిర్మించనున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులకు ఒకే కేంద్రం నుంచి ఆహారం తయారు చేసి, ప్యాకింగ్‌, రవాణా, పంపిణీ చేసే విధంగా ప్రాజెక్టును రూపొందిస్తున్నారు. దేశంలోనే అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ఈ వంటశాలను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

ఈ కమ్యూనిటీ కిచెన్‌ నిర్మాణానికి సింగరేణి కంపెనీ రూ. 9.60 కోట్ల విరాళం అందించింది. మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, కోదాడ ఎమ్మెల్యే పద్మావతి చేసిన విజ్ఞప్తుల మేరకు సింగరేణి ఈ నిధులను సమకూర్చినట్లు మంత్రి తెలిపారు. విద్యార్థులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూర్చే ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, సింగరేణి కంపెనీకి మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే పద్మావతి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మృణాల్ ఠాకుర్.. చాక్లెట్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 2

డాక్టర్ బాబు నిరుపమ్ దంపతుల పెళ్లి రోజు స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 4

రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Wife And Husband Attack On Delivery Boy For Coming Late 1
Video_icon

ఆలస్యంగా వచ్చాడని డెలివరీ బాయ్ పై భార్యభర్తలు దాడి
Jio Bharat 4G Phone At Just Rs 299 And Get 6 Months Free Recharge 2
Video_icon

జియో బంపర్ ఆఫర్.. రూ.299కే 4G, ఫోన్.. 6 నెలల ఉచిత RECHARGE
Indigo Flight Bird Strike Shamshabad Airport 3
Video_icon

ఇండిగో విమానానికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
Jada Sravan Kumar Shocking Comments On Cockroach Janta Party Protest 4
Video_icon

కాక్రోచ్ లు మిమ్మల్ని వదలవు.. జడ శ్రవణ్ కుమార్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Jantantram On Vijayawada Sai Krishna Case 5
Video_icon

రక్షక భటులా..? భక్షక భటులా..?
Advertisement
 