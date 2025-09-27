 హైదరాబాద్‌ సీపీగా సజ్జనార్‌.. సిరిసిల్ల కలెక్టర్‌గా హరిత | Telangana IAS IPS Transfers latest News | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌ సీపీగా సజ్జనార్‌.. సిరిసిల్ల కలెక్టర్‌గా హరిత

Sep 27 2025 8:55 AM | Updated on Sep 27 2025 9:09 AM

Telangana IAS IPS Transfers latest News

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ల బదిలీ జరిగింది. ఆరుగురు ఐఏఎస్‌, 23 మంది ఐపీఎస్‌లను ప్రభుత్వం బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌ బత్తుల శివధర్‌రెడ్డిని తెలంగాణ డీజీపీగా ఇప్పటికే నియమించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఇక భారీ బదిలీల్లో భాగంగా.. ఆర్టీసీ ఎండీగా ఉన్న వీసీ సజ్జనార్‌ను హైదరాబాద్‌ నగర కమిషనర్‌గా నియమించింది. రాజన్న సిరిసిల్ల కలెక్టర్‌ సందీప్ కుమార్ ఝా గత కొంతకాలంగా వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలు, కోర్టు ఆదేశాల ఉల్లంఘన, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరించడం.. లాంటి అంశాలతో హైకోర్టు సైతం మొన్నీమధ్యే ఆయనపై ఆగ్రం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో ప్రభుత్వం ఆయన్ని తప్పించింది. ఆ స్థానంలో హరితను కలెక్టర్‌గా నియమించింది. స్పెషల్ సెక్రటరీగా సందీపకుమార్ ఝాకు బాధ్యతలు అప్పగించింది.

హైదరాబాద్‌ సీపీగా ఉన్న సీవీ ఆనంద్‌ను.. హోంశాఖ ప్రిన్సిపాల్‌ సెక్రటరీగా నియమించింది. ఇంటలిజెన్స్‌ డీజీగా విజయ్‌కుమార్‌ను, ఆర్టీసీ ఎండీగా నాగిరెడ్డి,  విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డీజీగా, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్‌గా శిఖా గోయల్‌, ఫైర్‌ వింగ్‌ డీజీగా విక్రమ్ సింగ్ మాన్, సీఐడీ చీఫ్‌గా వీవీ శ్రీనివాసరావు, పౌరసరఫరాల కమిషనర్‌గా స్టీఫెన్‌ రవీంద్ర నియమితులయ్యారు.  ఏసీబీ డీజీగా అదనపు బాధ్యతలు చారుసిన్హాకు అప్పగించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రష్మిక మందన్నా సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : ముత్యపుపందిరి వాహనంపై స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ను ముంచెత్తిన మూసీ.. జల దిగ్బంధంలో మహా నగరం (ఫొటోలు)
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి: శ్రీమహాలక్ష్మీదేవిగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 5

షాపింగ్‌మాల్ ఓపెనింగ్‌లో నాగచైతన్య-శోభిత (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Flood Water Flow in Musi River due to Rains 1
Video_icon

రాత్రి ఒక్కసారిగా పొంగిన మూసీ నది
Prabhas Movie Fans Dont Miss This Surprise 2
Video_icon

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి స్పెషల్ సర్‌ప్రైజ్!
KTR Strong Counter Over Arrest Rumours 3
Video_icon

అరెస్ట్ చేసుకుంటారా.. ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి: కేటీఆర్
Gudivada Amarnath Fire On MLA Balakrishna Mental Comments In AP Assembly 4
Video_icon

చిరంజీవి కాలి గోటికి సరిపోవు బాలకృష్ణపై గుడివాడ ఫైర్
Weather Dept Officer Nagarathna Face to Face about Heavy Rains in Telangana 5
Video_icon

TS: భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
Advertisement
 