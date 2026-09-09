 అసెంబ్లీలో గందరగోళం.. బీఆర్‌ఎస్‌పై భట్టి, స్పీకర్‌ సీరియస్‌ | Telangana assembly session Live Updates on 09th Sep | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అసెంబ్లీలో గందరగోళం.. బీఆర్‌ఎస్‌పై భట్టి, స్పీకర్‌ సీరియస్‌

Sep 9 2026 10:04 AM | Updated on Sep 9 2026 10:21 AM

Telangana assembly session Live Updates on 09th Sep

మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్‌డేట్స్‌..

భట్టి విక్రమార్క కామెంట్స్‌..

  • బీఆర్‌ఎస్‌ దుర్మార్గాలను రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తున్నారు.
  • బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు స్పీకర్‌ తల్లిని దూషించారు.
  • ఎర్రవల్లిలో బీఆర్‌ఎస్‌ చేపట్టిన శుద్ధి ఘటనపై సభలో చర్చ జరగాలి.
  • రోడ్డుపై దళితులు నడిచారని పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేసిన దుర్మార్గపు పార్టీ బీఆర్‌ఎస్‌.
  • బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల ప్రవర్తన మంచిది కాదు.
  • అంతా చేసి సభకు వచ్చి న్యాయం కావాలంటారా? 
     

బీఆర్‌ఎస్‌పై కాంగ్రెస్‌ నేతల ఆగ్రహం

  • సభలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఆందోళనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్
  • శుద్ధి పేరిట బీఆర్‌ఎస్‌ చేసిన కార్యక్రమంపై చర్చ జరపాలని మంత్రి డిమాండ్
  • దళితులు ఆందోళన చేస్తే శుద్ధి కార్యక్రమం చేస్తారా?
  • దళితులను ప్రతిక్షణం అవమానిస్తున్నారు
  • బీఆర్‌ఎస్‌ ఆందోళనపై స్పీకర్ అసంతృప్తి
  • సీనియర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి పొడియం ముందు ఆందోళన ఎలా చేస్తారు?
  • ఏ అంశం అయినా రాత పూర్వకుండా ఇస్తే పరిశీలన చేస్తా: స్పీకర్.

 

  • అసెంబ్లీలో గందరగోళం.. 

అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్..

  • ప్రభుత్వ విప్ అద్దంకి దయాకర్ కామెంట్స్‌.
  • దళితులను అవమానించినందుకు ముందు శాసనసభలో క్షమాపణ చెప్పి సభలోకి అడుగు పెట్టాలి
  • లేదంటే వాళ్ళను సభలోకి అడుగుపెట్టనీయం
  • కేసీఆర్‌కు సంబంధం లేదంటే నాకు సంబంధం లేదని చెప్పాలి
  • బీఆర్‌ఎస్‌ అనేది అంటరాని పార్టీ
  • బీఆర్‌ఎస్‌ను తరిమి కొట్టడమే మా లక్ష్యం
  • బీఆర్‌ఎస్‌లో ముగ్గురో లేక కోటి మంది కోసం పోరాటం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీనో తేల్చుకుందాం
  • కొట్లాడాలి కానీ బట్టలు విప్పుకుని తిరగాలా?
  • అసెంబ్లీ జరుగుతున్న సందర్భంగా ఉనికి కోసం అలజడులు సృష్టిస్తున్నారు
  • దళితులతో పెట్టుకున్న ఏ పార్టీ కి మనుగడ లేదు

ప్రభుత్వ విప్ బల్మూరి వెంకట్ కామెంట్స్‌

  • దళితులపై ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడటం దారుణం
  • బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దళితులపై చిన్న చూపు చూస్తుంది
  • దళిత స్పీకర్‌ను అవమానించారు
  • ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చి క్షమాపణ చెప్పాలి
  • లెందటే బీఆర్‌ఎస్‌ దళిత వ్యతిరేక పార్టీగా చూడాల్సి వస్తుంది. 
     

మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రగడ..

  • అసెంబ్లీలో బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల ఆందోళన
  • మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ కామెంట్స్‌..
  • దళితులకు బీఆర్‌ఎస్‌ క్షమాపణ చెప్పాలి
  • కేసీఆర్‌ సభకు వచ్చి క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే. 

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం.

  • కాసేపట్లో మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం.
  • ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ మొదలుకానుంది.
  • నేడు పంచాయతీరాజ్​ సవరణ చట్టానికి సంబంధించిన కీలక బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
  • తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ నాలుగో సవరణ బిల్లు-2026పై సభలో చర్చ జరగనుంది.
  • గ్రామీణపాలన, పంచాయతీరాజ్​ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాల నేపథ్యంలో ఈ బిల్లుపై అధికార, విపక్షాల మధ్య చర్చ కొనసాగనుంది. 

బీఆర్‌ఎస్‌ వాయిదా తీర్మానం..

  • మహిళా ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసుల దాష్టీకం,
  • కేసీఆర్ నివాసం వద్ద పోలీసుల సమక్షంలో ర్యాలీ,
  • కేసీఆర్ చనిపోవాలంటూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల బెదిరింపులు,
  • రాష్ట్రంలో దిగజారిన శాంతి భద్రతలపై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన  బీఆర్ఎస్

బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం..

  • అసెంబ్లీలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్,
  • ఉద్యోగుల పెండింగ్ డీఏల చెల్లింపులపై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన బీజేఎల్పీ నేత మహేశ్వర్ రెడ్డి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భార్య ప్రేమలో నాగశౌర్య.. క్యూట్‌ మూమెంట్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఓయూలో ఘనంగా 85వ స్నాతకోత్సవం (ఫోటోలు)
photo 3

‘ఎపిక్’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. (ఫొటోలు)
photo 4

దువాతో రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, దీపికా పదుకొణె.. వైరల్‌గా ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

అందాల ఆషిక.. చీరలో ఆకట్టుకుందిలా..(ఫొటోలు)

Video

View all
Kho Kho Association Open Letter In DSC Scam 1
Video_icon

సాక్షి ఇంపాక్ట్.. ఆ ఇద్దరి సర్టిఫికెట్స్ ఫేక్.. ఖోఖో అసోసియేషన్ సంచలన లేఖ
Nagoya Records 104mm Rain In Just One Hour 2
Video_icon

గంటలో 104 మి. మీ వర్షం.. జపాన్ ను ముంచేసిన వరద
AP DSC Candidate Jameel Reveals Shocking Facts On Mega DSC Scam 3
Video_icon

అసలు ఉద్యోగం రావాల్సిందే నాకు.. లాస్ట్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే..
YS Jagan Mohan Reddy To Meet Parchur Leaders Today 4
Video_icon

పర్చూరుపై జగన్ ఫోకస్.. నేతలతో కీలక భేటీ
Officers Knows That Scam Happened In DSC Says Analyst Ramnath 5
Video_icon

DSCలో అక్రమాలు నిజమేనని అధికారులు మీడియా సాక్షిగా ఒప్పుకున్నారు

Advertisement
 