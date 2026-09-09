మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్డేట్స్..
భట్టి విక్రమార్క కామెంట్స్..
- బీఆర్ఎస్ దుర్మార్గాలను రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తున్నారు.
- బీఆర్ఎస్ నేతలు స్పీకర్ తల్లిని దూషించారు.
- ఎర్రవల్లిలో బీఆర్ఎస్ చేపట్టిన శుద్ధి ఘటనపై సభలో చర్చ జరగాలి.
- రోడ్డుపై దళితులు నడిచారని పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేసిన దుర్మార్గపు పార్టీ బీఆర్ఎస్.
- బీఆర్ఎస్ సభ్యుల ప్రవర్తన మంచిది కాదు.
- అంతా చేసి సభకు వచ్చి న్యాయం కావాలంటారా?
బీఆర్ఎస్పై కాంగ్రెస్ నేతల ఆగ్రహం
- సభలో బీఆర్ఎస్ ఆందోళనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్
- శుద్ధి పేరిట బీఆర్ఎస్ చేసిన కార్యక్రమంపై చర్చ జరపాలని మంత్రి డిమాండ్
- దళితులు ఆందోళన చేస్తే శుద్ధి కార్యక్రమం చేస్తారా?
- దళితులను ప్రతిక్షణం అవమానిస్తున్నారు
- బీఆర్ఎస్ ఆందోళనపై స్పీకర్ అసంతృప్తి
- సీనియర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి పొడియం ముందు ఆందోళన ఎలా చేస్తారు?
- ఏ అంశం అయినా రాత పూర్వకుండా ఇస్తే పరిశీలన చేస్తా: స్పీకర్.
- అసెంబ్లీలో గందరగోళం..
అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్..
- ప్రభుత్వ విప్ అద్దంకి దయాకర్ కామెంట్స్.
- దళితులను అవమానించినందుకు ముందు శాసనసభలో క్షమాపణ చెప్పి సభలోకి అడుగు పెట్టాలి
- లేదంటే వాళ్ళను సభలోకి అడుగుపెట్టనీయం
- కేసీఆర్కు సంబంధం లేదంటే నాకు సంబంధం లేదని చెప్పాలి
- బీఆర్ఎస్ అనేది అంటరాని పార్టీ
- బీఆర్ఎస్ను తరిమి కొట్టడమే మా లక్ష్యం
- బీఆర్ఎస్లో ముగ్గురో లేక కోటి మంది కోసం పోరాటం చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీనో తేల్చుకుందాం
- కొట్లాడాలి కానీ బట్టలు విప్పుకుని తిరగాలా?
- అసెంబ్లీ జరుగుతున్న సందర్భంగా ఉనికి కోసం అలజడులు సృష్టిస్తున్నారు
- దళితులతో పెట్టుకున్న ఏ పార్టీ కి మనుగడ లేదు
ప్రభుత్వ విప్ బల్మూరి వెంకట్ కామెంట్స్
- దళితులపై ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడటం దారుణం
- బీఆర్ఎస్ పార్టీ దళితులపై చిన్న చూపు చూస్తుంది
- దళిత స్పీకర్ను అవమానించారు
- ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చి క్షమాపణ చెప్పాలి
- లెందటే బీఆర్ఎస్ దళిత వ్యతిరేక పార్టీగా చూడాల్సి వస్తుంది.
మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రగడ..
- అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్ సభ్యుల ఆందోళన
- మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కామెంట్స్..
- దళితులకు బీఆర్ఎస్ క్షమాపణ చెప్పాలి
- కేసీఆర్ సభకు వచ్చి క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే.
అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం.
- కాసేపట్లో మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం.
- ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ మొదలుకానుంది.
- నేడు పంచాయతీరాజ్ సవరణ చట్టానికి సంబంధించిన కీలక బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
- తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ నాలుగో సవరణ బిల్లు-2026పై సభలో చర్చ జరగనుంది.
- గ్రామీణపాలన, పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాల నేపథ్యంలో ఈ బిల్లుపై అధికార, విపక్షాల మధ్య చర్చ కొనసాగనుంది.
బీఆర్ఎస్ వాయిదా తీర్మానం..
- మహిళా ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసుల దాష్టీకం,
- కేసీఆర్ నివాసం వద్ద పోలీసుల సమక్షంలో ర్యాలీ,
- కేసీఆర్ చనిపోవాలంటూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల బెదిరింపులు,
- రాష్ట్రంలో దిగజారిన శాంతి భద్రతలపై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్
బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం..
- అసెంబ్లీలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్,
- ఉద్యోగుల పెండింగ్ డీఏల చెల్లింపులపై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన బీజేఎల్పీ నేత మహేశ్వర్ రెడ్డి