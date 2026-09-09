 బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల్ని సస్పెండ్‌ చేసిన స్పీకర్‌ | BRS MLAs Suspension From Assembly News | Sakshi
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బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల్ని సస్పెండ్‌ చేసిన స్పీకర్‌

Sep 9 2026 10:45 AM | Updated on Sep 9 2026 10:53 AM

BRS MLAs Suspension From Assembly News

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శాసన సభ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల్ని సస్పెండ్‌ చేశారు. ఈ అసెంబ్లీ సెషన్‌ మొత్తానికి ఈ సస్పెన్షన్‌ వర్తిస్తుందని ప్రకటించారు. సభా కార్యకలాపాలకు అడ్డుపడడమే ఇందుకు కారణంగా ఆయన తెలిపారు.

బుధవారం మూడో రోజు సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే.. సభా కార్యకలాపాలకు బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు అడ్డుపడ్డారు. మంత్రులు మాట్లాడుతున్న టైంలో.. స్పీకర్‌ పోడియంను చుట్టు ముట్టి నినాదాలు చేశారు. నిన్న కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌజ్‌ ముట్టడికి కాంగ్రెస్‌ ఎస్సీ సెల్‌ ప్రయత్నించిన క్రమంలో.. తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ విషయంలో తమకు న్యాయం చేయాలంటూ (We Want Justice) నినాదాలు చేశారు.

ఆ సమయంలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన స్పీకర్‌.. వెళ్లి సీట్లలో కూర్చోవాలని బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల్ని కోరారు. అయితే వాళ్లు ఆ మాట వినలేదు. దీంతో వాళ్లను సస్పెండ్‌ చేయాలని శాసనసభా వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌ బాబు స్పీకర్‌ను కోరారు. ఆ వెంటనే వాళ్లను సస్పెండ్‌ చేస్తూ నిర్ణయం వెలువడింది. ఇటు శాసనమండలి నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు వాకౌట్‌ చేశారు.

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