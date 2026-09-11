నేడు 5వ రోజు కొనసాగనున్న తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు..

తెలంగాణ: రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేడు ఐదో రోజు కొనసాగనున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు సభ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనుంది. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి, మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించనుంది.
ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో కోర్ అర్బన్ రీజియన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల పరిధి, అభివృద్ధి, పరిపాలనకు సంబంధించిన అంశాలకు ఈ బిల్లు ప్రాధాన్యత కలిగినదిగా భావిస్తున్నారు. అలాగే మున్సిపాలిటీల నాలుగో సవరణ బిల్లును కూడా సీఎం సభ ముందుకు తీసుకురానున్నారు.
మరోవైపు ప్రజా విశ్వాసం నిబంధనల సవరణ బిల్లును మంత్రి శ్రీధర్బాబు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో పారదర్శకత, నిబంధనలకు సంబంధించిన మార్పులపై ఈ బిల్లు ద్వారా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇక జనగణనలో బీసీ, ఓబీసీల అంశంపై అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. జనగణనలో వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించిన వివరాల నమోదు, వారి జనాభా లెక్కింపునకు సంబంధించిన అంశాలపై సభ్యులు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించనున్నారు.
అలాగే విద్యారంగ కార్యక్రమాలపై మరో స్వల్పకాలిక చర్చ చేపట్టనున్నారు. రాష్ట్రంలో విద్యా రంగానికి సంబంధించిన పథకాలు, కార్యక్రమాలు, వాటి అమలు తీరుపై సభ్యులు చర్చించనున్నారు. దీంతో ఐదో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరగనుంది.
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