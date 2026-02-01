సాక్షి, సిద్దిపేట/హైదరాబాద్: ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ విచారణకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హాజరు కానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాసేపట్లో ఎర్రవల్లిలోని ఫాంహౌస్ నుంచి కేసీఆర్.. హైదరాబాద్లోని నందినగర్కు బయలుదేరుతారు. పాముల పర్తి, గౌరారం, ములుగు, వంటి మామిడి, షామీర్ పేట, జేబీఎస్ మీదుగా కేసీఆర్ చేరుకోనున్నారు.
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ నందినగర్ వస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడ పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కేసీఆర్ నివాసం వద్ద ఐదు అంచల భద్రతను పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 800 మంది పోలీస్ సిబ్బందితో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. కాసేపట్లో నంది నగర్ నివాసానికి కేసీఆర్ రానున్నారు.
అనంతరం, ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు నందినగర్ నివాసంలో కేటీఆర్తో పాటు ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్ కాసేపు సమావేశం కానున్నారు. అలాగే, తెలంగాణ భవన్లో హరీష్ రావు, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్లతో పాటు హైదరాబాద్ శివారు ముఖ్య నేతలు ఉండాలని కేసీఆర్ ఆదేశించారు. మరోవైపు.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడిక్కకడ శాంతియుత నిరసనలు చేయాలని పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు దగ్ధం చేయనున్నాయి.
అయితే, కేసీఆర్.. తన ఇంట్లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అందుబాటులో ఉంటానని.. సిట్ అధికారులు అక్కడికే వచ్చి తన వాంగ్మూలం సేకరించవచ్చని సూచించారు. ఈ మేరకు సిట్కు శనివారం ఆరుపేజీల సుదీర్ఘ లేఖ రాశారు. ఆ లేఖలో ఓవైపు కేసుల విచారణకు సంబంధించి పలు న్యాయస్థానాలు వెలువరించిన తీర్పులనూ ప్రస్తావిస్తూనే.. మరోవైపు తనకు నోటీసులు జారీ చేయడంలో సిట్ వ్యవహరించిన తీరును తప్పుబట్టారు. ఈవిషయంలో సిట్.. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ఉల్లంఘించిందని.. తన రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాసిందని మండిపడ్డారు. అసలు సిట్ అధికారులకు నోటీసు ఇచ్చే అధికారమే లేదని పేర్కొన్నారు. చట్టపరమైన అంశాలు ఎలా ఉన్నా సరే.. మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రతిపక్షనేతగా దర్యాప్తునకు సహకరించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. నందినగర్ నివాసంలోనే వాంగ్మూలం నమోదు చేస్తామని సిట్ పట్టుబట్టినందున అక్కడే అందుబాటులో ఉంటానని స్పష్టం చేశారు.