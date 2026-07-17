 సైదాబాద్‌ హోం వర్క్‌ వివాదం.. NHRC నోటీసులు.. | Hyderabad School Religious Homework Controversy, Human Rights Commission Steps In And Seeks Explanation From Officials | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సైదాబాద్‌ హోం వర్క్‌ వివాదం.. NHRC నోటీసులు..

Jul 17 2026 10:47 AM | Updated on Jul 17 2026 11:19 AM

NHRC issues key directives regarding boy's 'Kalma' homework

సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని సైదాబాద్ సక్సెస్‌ స్కూల్‌ అంశంలో జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ అంశంపై వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ డైరెక్టర్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్‌కు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇది ఖచ్చితంగా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనే అని అభిప్రాయపడిన ఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ రెండు వారాల్లోగా ఈ ఫిర్యాదు పై యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ పంపాలని ఆదేశించింది.

ఏం జరిగింది..
సమచారం ప్రకారం సైదాబాద్ సక్సెస్ స్కూల్‌లో హిందూ మతానికి చెందిన బాలుడు రెండో తరగతి చదువుతున్నాడు. కాగా తరగతి గదిలో పాఠాలు చెప్పే సమయంలో సదరు క్లాస్ టీచర్.. ఆ బాలుడికి ఇస్లామిక్ పవిత్ర సూక్తులైన కల్మా, సూరహ్ ఫాతిహాలను చదవడం నేర్చుకోవాలని హోమ్‌వర్క్ ఇచ్చింది. అలాగే, స్కూల్ డైరీలో సైతం.. కల్మా, సూరహ్ ఫాతిహా చదవాలి అని స్పష్టంగా రాసింది. బాలుడు ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు అతని హోమ్‌వర్క్ పుస్తకాలు, డైరీని పరిశీలించగా ఈ విషయం బయటపడింది. దీంతో ఈ అంశం వివాదానికి దారి తీసింది. 

ఈ ఘటనపై గురువారం హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొందరు బీజేపీ నేతలు, హిందు సంఘాలు.. స్కూల్‌ వద్ద ఆందోళనలు, నిరసనలకు దిగారు. దీంతో, స్కూల్‌ యాజమాన్యం సదరు టీచర్‌ను సస్పెండ్‌ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, ఈ విషయంపై పలువురు NHRCకి ఫిర్యాదు చేశారు.  ఈ అంశంపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్.. తాజాగా  వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ డైరెక్టర్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్‌కు నోటీసులు జారీ చేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో పూరీ జగన్నాథ రథయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 2

గోల్కొండలో తొలి బోనం.. భక్తి వైభవం కళ్లారా చూడండి! (ఫొటోలు)
photo 3

గుడ్‌ నైట్ హీరోయిన్ మీతా రఘునాథ్ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 4

వైట్ శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 5

లండన్‌లో మా తమ్ముడి ఆట చూశా.. అది చాలు! (ఫొటోలు)

Video

View all
Science Cant Explain This Mystery On Gupteshwar Caves 1
Video_icon

గుప్తేశ్వర్ గుహల్లో సైన్స్ కు చిక్కని రహస్యం.. ఏటా పెరుగుతున్న శివలింగం..!
SS Rajamouli And Suriya New Movie After Varanasi 2
Video_icon

సూర్యతో జక్కన్న మూవీ..! కోలీవుడ్ కి 1000 కోట్లు కన్ఫర్మ్

Heavy Rains In Andhra Pradesh For Three Days 3
Video_icon

బలపడ్డ అల్పపీడనం.. ఏపీలో మూడు రోజులు భారీ వర్ష్పాలు
YS Jagan Mohan Reddy Massive Craze 4
Video_icon

ప్యాక్ అప్ అంటున్న కూటమి నేతలు! జగన్ దెబ్బ.. కూటమి గుండెల్లో వణుకు!
Iran Parliament Speaker MD Bagher Ghalibaf Reveals Details On US Negotiations 5
Video_icon

ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ కీలక ప్రకటన
Advertisement
 