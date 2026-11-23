నిజామాబాద్ జిల్లా: నవీపేట్ మండల కేంద్రంలో బాసరకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న రైల్వే గేట్ను ఐదు రోజుల పాటు మూసివేయనున్నారు. రైల్వే గేట్ వద్ద మరమ్మతు పనులు చేపట్టేందుకు రైల్వేశాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి 26వ తేదీ వరకు గేట్ను పూర్తిగా మూసివేయనున్నట్లు ఉమ్రి సెక్షన్ ఇన్ఛార్జి దుర్గాప్రసాద్ వెల్లడించారు.
మరమ్మతు పనులు పూర్తయ్యే వరకు ఈ మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం కలగనుంది. ముఖ్యంగా బాసరకు వెళ్లే ప్రయాణికులు, స్థానిక వాహనదారులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని అధికారులు సూచించారు. గేట్ మూసివేత నేపథ్యంలో వాహనదారులు ముందుగానే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు. మరమ్మతు పనులకు సహకరించాలని ఉమ్రి సెక్షన్ ఇన్ఛార్జి దుర్గాప్రసాద్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.