 త్వరలో రాష్ట్రానికి మోదీ, అమిత్‌షా? | Modi and Amit Shah to the state soon | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

త్వరలో రాష్ట్రానికి మోదీ, అమిత్‌షా?

Oct 23 2026 4:55 AM | Updated on Oct 23 2026 4:55 AM

Modi and Amit Shah to the state soon

అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతోపాటు బహిరంగసభల్లో పాల్గొనే అవకాశం

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బీజేపీ అగ్రనేతలు ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అ మిత్‌షా త్వరలో తెలంగాణలో పర్యటించనున్నారు. వివిధ అభివృద్ధి కా ర్యక్రమాల్లో పాల్గొనడంతోపాటు, కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు నవంబర్‌లో అమిత్‌షా రాష్ట్రానికి రానున్నట్టు సమాచారం. గతంలో ఖరారైన అమిత్‌షా తెలంగాణ పర్యటన అనివార్య కారణాల వాయిదా పడిన విష యం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే నెల్లో ఆయన కచ్చితంగా రాష్ట్రానికి వచ్చే అవకాశముందని అంటున్నారు. బీజేవైఎం కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొనడంతోపాటు, వచ్చే ఎన్నికలకు రాష్ట్ర పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేసేందుకు అమిత్‌షా రానున్నట్టు పార్టీవర్గాల సమాచారం. 

ఓ టీవీ చానెల్‌ నిర్వహిస్తున్న ‘కోటి దీపోత్సవం’ కార్యక్రమానికి అమిత్‌షా హాజరుకా వొచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ లేదా కరీంనగర్‌లో భారీ బహిరంగసభ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా డిసెంబర్‌లో ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తారని, వరంగల్‌ విమానాశ్రయ శంకుస్థా పన, కోచ్‌ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభం సమ్మక్క–సారక్క గిరిజన కేంద్రీయ విశ్వవి ద్యాలయం ప్రారంభం, నేషనల్‌ హైవేల ప్రారంభోత్సవాలు, ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారని పార్టీనేతలు చెబుతున్నారు. ప్రధాని పర్య టన సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ లేదా వరంగల్‌లో అభివృధ్ది కార్యక్రమాల శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలతోపాటు బహిరంగసభ నిర్వహించవచ్చని తెలుస్తోంది. 

ఈ సభ ద్వారా కాంగ్రెస్, ఇండి కూటమి చేస్తున్నవ్య తిరేక ప్రచారాన్ని ఎండగట్టడంతో పాటు రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో బీజేపీని గెలిపించాలని ప్రజలను కోరే అవకాశం ఉందని పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు. కాంగ్రెస్, ఇతర విపక్షాలు, సీజేపీ చేస్తున్న ప్రచారం ప్రజల్లోకి వెళ్లడంతోపాటు ప్రభావం చూపుతు న్నట్టు అంతర్గత నివేదికలందాయి. దీంతోబీజేపీ జాతీయ స్థాయిలో అప్రమత్తమైంది. ఇందులో భాగంగానే రాబోయే రోజుల్లో మోదీ, అమిత్‌షాతోపాటు పలువురు కేంద్రమంత్రు లు, ముఖ్యనేతలు రాష్ట్రానికి రానున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రభాస్ హీరోయిన్ కొత్త ఫొటోలు! (ఫొటోలు)
photo 2

సన్ ఫ్లవర్ తో రితికా నాయక్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

సంజూ, నమన్ మెరుపులు.. ఓడిపోయే మ్యాచ్‌లో గెలిచిన భారత్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా దుర్గామాత నిమజ్జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 1
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 2
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Jaggampeta leader Pathanshetti Suryachandra and his wife join the YSRCP 3
Video_icon

పవన్ కు బిగ్ షాక్ YSRCPలోకి జనసేన కీలక నేతలు
35cm Roundworm Found in Woman’s Food Pipe 4
Video_icon

కడుపులో పాము.. ఉలిక్కిపడ్డ డాక్టర్లు..! ఎలా వెళ్లిందో తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఆ పని చేయరు...!
YSRCP Nairuthi Reddy Mass Warning to TDP Goondas and AP Police 5
Video_icon

అరెస్ట్ చేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే భయపడతానా? సిగ్గుతో చావాలా మీరు..?!
Advertisement
 