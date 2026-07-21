Hyd: ఎన్నడూలేని విధంగా డ్రోన్ల ద్వారా ట్రాఫిక్ కంట్రోల్‌

హైదరాబాద్: నగరంలోని గోల్కొండ ట్రాఫిక్ జోన్ పరిధిలో శ్రీ జగదాంబికా అమ్మవారి బోనాల మహోత్సవాలు (జులై 16 నుంచి ఆగస్టు 13 వరకు) వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఉత్తర్వుల మేరకు.. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసులు విస్తృత స్థాయి బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ బందోబస్తును జాయింట్ సీపీ (ట్రాఫిక్) జోయెల్ డేవిస్ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో, డీసీపీ (ట్రాఫిక్) కాజల్, ఏసీపీ (ట్రాఫిక్, గోల్కొండ జోన్) ధనలక్ష్మి నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు.
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, గోల్కొండ కోట పరిసర ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ శాఖ మొదటిసారిగా డ్రోన్ సర్వేలెన్స్ (డ్రోన్ల నిఘా) వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. డ్రోన్ల సహాయంతో పార్కింగ్ స్థలాలు, ప్రధాన ట్రాఫిక్ మళ్లింపు పాయింట్లను ఎప్పటికప్పుడు ఆకాశ మార్గం ద్వారా పర్యవేక్షిస్తూ, ట్రాఫిక్ జామ్లను తక్షణమే నివారించి వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.
డ్రోన్ సర్వేలెన్స్ ప్రాముఖ్యత
ట్రాఫిక్ మళ్లింపు పాయింట్ల పర్యవేక్షణ: ముందస్తుగా ప్రకటించిన రూట్ డైవర్షన్ల ప్రకారం వాహనాలు సజావుగా సాగేలా అన్ని ప్రధాన మళ్లింపు పాయింట్లను డ్రోన్ల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
పార్కింగ్ నిర్వహణ: గోల్కొండ కోటకు సమీపంలో కేటాయించిన పార్కింగ్ స్థలాలలో వాహనాల రద్దీని అంచనా వేయడానికి, అనధికార పార్కింగ్ను నిరోధించడానికి, భక్తులకు ఖాళీగా ఉన్న పార్కింగ్ స్థలాలను సూచించడానికి డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు.
రద్దీ నివారణ చర్యలు: కోటకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారులు, అంతర్గత మార్గాలు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉండే ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ ఆటంకాలను తక్షణమే గుర్తించి, వెంటనే క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది ద్వారా నియంత్రణ చర్యలు చేపడుతున్నారు.
ఈ ఆధునిక డ్రోన్ సాంకేతికత వినియోగం వల్ల క్షేత్రస్థాయి ట్రాఫిక్ పరిస్థితిపై సమగ్ర అవగాహన ఏర్పడి, బోనాల ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు, సాధారణ ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా సురక్షితమైన, వేగవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించడానికి ఎంతగానో తోడ్పడుతోంది.