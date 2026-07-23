 డీజీపీ ఆఫీసులో కానిస్టేబుల్‌ ఆత్మహత్య.. గన్‌తో కాల్చుకుని.. | Constable Swamy Suicide At Telangana DGP Office | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డీజీపీ ఆఫీసులో కానిస్టేబుల్‌ ఆత్మహత్య.. గన్‌తో కాల్చుకుని..

Jul 23 2026 10:16 AM | Updated on Jul 23 2026 10:36 AM

Constable Swamy Suicide At Telangana DGP Office

సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో కానిస్టేబుల్‌ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయంలో  కానిస్టేబుల్‌ స్వామి తన సర్వీస్ తుపాకీతో కాల్చుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వాష్‌రూమ్‌లో గన్‌తో కాల్చుకుని మృతి చెందాడు. కాగా, స్వామి.. ‍గ్రేహౌండ్స్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిసింది. 

కాగా,  కానిస్టేబుల్‌ స్వామి సూసైడ్‌ నోట్‌ రాసి పెట్టి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో తన లెటర్‌లో..‘నా భర్య పిల్లలను ఏమీ అనవద్దు. దెయ్యం అయినా కూడా వాళ్లను చూసుకుంటాను’ అని సూసైడ్‌ నోట్‌లో రాసుకొచ్చాడు. అయితే, స్వామి ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే డీజీపీ ఆఫీసుకు చేరుకుని ఆత్మహత్య స్థలాన్ని ఫొరెన్సిక్, క్లూస్ టీం అధికారులు పరిశీలించారు. స్వామి ఆత్మహత్యకు గల పూర్తి కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఉస్మానియా మార్చురీకి స్వామి మృతదేహాన్ని తరలించనున్నారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చెన్నై లవ్ స్టోరీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఫోటోలు
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. హీరో సూర్య రేర్‌ ఫోటోలు
photo 3

హైదరాబాద్ : అత్యంత వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

విదేశీయుడిని పెళ్లాడబోతున్న స్టార్‌ హీరో కూతురు.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫేమస్ వినాయకుడి గుడిలో ప్రియుడితో కలిసి బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Video

View all
CJP Chief Abhijit Deepke Shocking Comments 1
Video_icon

CJP చీఫ్ అభిజిత్ దీప్కే సంచలన వ్యాఖ్యలు
Ambati Rambabu Serious On TDP Yellow Media Over Jethwani Case 2
Video_icon

మీ బతుకంతా ఇంతేనా...? కాదంబరిని కావాలనే ఇరికించారా..?
Ongole Congress Leaders Joins YSRCP Party 3
Video_icon

షర్మిలకు షాక్.. YSRCPలో చేరిన కాంగ్రెస్ నేతలు
Bollywood Hero Salman Khan Supports CJP Protest 4
Video_icon

కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి సల్మాన్ ఖాన్ మద్దతు
Kadambari Jethwani Shocking Comments On Chandrababu Govt 5
Video_icon

బలిపశువును చేశారంటూ జత్వానీ లేఖ
Advertisement
 