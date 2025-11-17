 హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత.. పెట్రోల్‌తో నిప్పంటించుకున్న ట్రాన్స్‌జెండర్లు | Borabanda Birthday Party Dispute Turns Violent, 10 Transgenders Hospitalized | Sakshi
హైదరాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత.. పెట్రోల్‌తో నిప్పంటించుకున్న ట్రాన్స్‌జెండర్లు

Nov 17 2025 7:51 PM | Updated on Nov 17 2025 8:23 PM

Hyderabad Borabanda Rocked by Transgender Group Conflict During Celebration

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: బోరబండలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బర్త్‌డే పార్టీ నిర్వహణ విషయంలో రెండు ట్రాన్స్‌జెండర్‌ గ్రూపుల మధ్య వాగ్వాదం తీవ్రంగా మారి ఘర్షణకు దారి తీసింది. ఈ ఘటన బోరబండ బస్టాండ్ వద్ద ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది. ఘర్షణ అనంతరం ఓ వర్గానికి చెందిన కొంతమంది నిరసనగా బస్టాండ్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు.

ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తి ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నాడు. ఈ ఘటనలో 10 మంది ట్రాన్స్‌జెండర్లు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు
ఘర్షణకు కారణమైన అంశాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బోరబండ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం భారీ ఎత్తున పోలీసులు మోహరించారు. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
 

