 ఒక కన్నుకు బదులు మరో కన్నుకు ఆపరేషన్‌.. HRC సీరియస్‌ | Human Rights Commission to inquire into eye surgery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒక కన్నుకు బదులు మరో కన్నుకు ఆపరేషన్‌.. HRC సీరియస్‌

Oct 6 2026 3:24 PM | Updated on Oct 6 2026 3:46 PM

Human Rights Commission to inquire into eye surgery

సాక్షి, హైదరాబాద్: సిరిసిల్లకు చెందిన శ్రీమతి కొమ్ము వెంకమ్మకు ఎడమ కంటికి బదులుగా కుడి కంటికి శస్త్రచికిత్స చేసినట్లు వచ్చిన వార్తా కథనంపై తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ (టీజీహెచ్‌ఆర్‌సీ) స్పందించింది. ఈ కేసును సుమోటోగా స్వీకరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఒకవేళ ఈ ఆరోపణలు నిజమైతే, వైద్య నిర్లక్ష్యం, రోగి భద్రత , శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించి పొందిన సమ్మతి వంటి అంశాలపై తీవ్రమైన ఆందోళనలు తలెత్తుతున్నాయని కమిషన్ పేర్కొంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఘటనపై రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి (DM&HO) నుంచి సమగ్ర నివేదికను కమిషన్ కోరింది. రోగికి సంబంధించిన వైద్య రికార్డులు, సూచనల మేరకు నిర్వహించిన నిర్వహించిన శస్త్రచికిత్స వివరాలు, రోగి/కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పొందిన సమ్మతి, ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి, నిర్వహించిన విచారణ వివరాలను నివేదికలో పొందుపరచాలని  అధికారులను ఆదేశించింది.

ఏం జరిగింది ?
సిరిసిల్ల పట్టణానికి చెందిన కొమ్ము వెంకమ్మ అనే బాధితురాలు కంటి చూపు సమస్యతో బాధపడుతుంది. దీంతో సెప్టెంబర్‌ 28న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి చికత్స నిమిత్తం వెళ్లారు. పరిక్షీంచిన వైద్యులు వెంకమ్మకు ఎడమ కన్నుకు శస్త్ర చికిత్స అవసరమని సూచించారు. అయితే శస్త్ర చికిత్స కోసం ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌కు తీసుకెళ్లారు.  ఆపరేషన్ ముగించుకొని బయిటకు రాగా కుడి కన్నుకు ఆపరేషన్‌ చేసి ఉంది. దీంతో బాధితురాలి కుటుంబసభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. దీనిపై కమిషన్‌ విచారణ చేపట్టనుంది.

ఇదీ చదవండి:పాకిస్థాన్‌ స్పై నెట్‌వర్క్‌ కలకలం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్‌ అమ్మ శోభా చంద్రశేఖర్‌, నటి దివ్య భారతి (ఫొటోలు)
photo 3

100% స్ట్రైక్ రేట్.. ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్ కోసం జాన్వీ కపూర్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

'గరివిడి లక్ష్మి' సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Malleswari Strong Counter to Minister Vangalapudi Anitha 1
Video_icon

ఏమమ్మా నంగనాచి.. ఎటు పోయావ్.. అనితకు ఇచ్చిపడేసిన నాగమల్లేశ్వరి
YSRCP P Ravindranath Reddy Next Level NONSTOP Satires On Chandrababu Comments In Proddatur Meeting 2
Video_icon

మైక్ ముందు గట్టిగ అరిస్తే నిజమైపోతాయా? ఇమిటెట్ చేస్తూ ఏకిపారేసిన రవీంద్రనాథ్
Kamran Akmal Slams Saim Ayub Over ‘Baby-Sitting’ Sendoff to Vaibhav Suryavanshi 3
Video_icon

ఆడటం రాక బుడ్డోడి పై ఏడుపా? పాక్ మాజీ క్రికెటర్ల ఫైర్
YS Jagan Key Meeting With West Godavari YSRCP Leaders Over Local Body Election 4
Video_icon

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై జగన్ దూకుడు
Student protests over school conditions spread across France 5
Video_icon

ఫ్రాన్స్ లో మూతపడ్డ స్కూల్స్
Advertisement
 