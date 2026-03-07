 సీఎం రేవంత్‌ సమక్షంలో వందకు పైగా మావోయిస్టుల లొంగుబాటు | Huge Number Of Maoist Surrender in Presence of CM Revanth Reddy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీఎం రేవంత్‌ సమక్షంలో వందకు పైగా మావోయిస్టుల లొంగుబాటు

Mar 7 2026 4:24 PM | Updated on Mar 7 2026 5:10 PM

Huge Number Of Maoist Surrender in Presence of CM Revanth Reddy

హైదరాబాద్‌:  తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సమక్షంలో భారీగా మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. బంజారాహిల్స్‌లోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో 126 మంది మావోయిస్టులు.. ఆయుధాలు విడిచి సరెండర్‌ అయ్యారు. వీరి కోసం ప్రత్యేక బస్సు ఏర్పాటు చేసి తీసుకొచ్చారు.  లొంగిపోయిన వారిలో సినీ నటుడు కాకరాల సత్యనారాయణ కుమార్తె మాధవి సైతం ఉన్నారు. 

దేవ్‌జీకి చెందిన పీఎల్‌జీఏ దళం మొత్తం సరెండర్‌ అయ్యింది. లొంగిపోయిన వారిలో కీలక మావోయిస్టు నేత సంతోష్‌ ఉన్నారు. 31 ఏకే-47లతో పాటు భారీగా ఆయుధాలను అప్పగించారు సంతోష్‌. ఇక లొంగిపోయిన వారిలో ఏవోబీ కీలకనేత చలసాని నవత సైతం ఉన్నారు. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ మావోయిస్టుల ఆయుధాలను సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పరిశీలించిన తర్వాత వారితో ముచ్చటించారు. 

కాగా, మావోయిస్టుల ఏరివేతలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన డెడ్‌లైన్‌కు సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు లొంగుబాట పడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఎంతోమంది మావోయిస్టులు లొంగిపోగా, తాజాగా వందకు పైగా మావోయిస్టులు లొంగిపోవడం  ఆ  ఉద్యమం చివరి దశకు చేరిందనేదానికి నిదర్శనం. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

రెండో శ్రీశైలంగా పిలిచే శివాలయం మన హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

మేము సాధించాం.. పతకం వచ్చింది (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా అల్లు శిరీష్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

ఒకప్పటి హీరోయిన్ సుమలత ఫ్యామిలీ ఫొటోలు

Video

View all
Jada Sravan Kumar Satirical Comments TDP MLAs, MLC Cultural Programs 1
Video_icon

ఎమ్మెల్యే - ఎమ్మెల్సీ క్రీడా ఉత్సవాలపై జడ శ్రవణ్ సెటైర్లు
Iran War Emerges as Latest Threat to the Global Economy 2
Video_icon

ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్న ఆయిల్ కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టిన ఇరాన్
Jaishankar Explains What Happened After US Attack on Iranian Ship 3
Video_icon

కొచ్చి పోర్ట్ లో ఇరాన్ యుద్ధనౌక...ఇరాన్ యుద్ధనౌకపై అమెరికా దాడి జైశంకర్ రియాక్షన్
Keerthy Suresh in Victory Venkatesh & Anil Ravipudi's Movie 4
Video_icon

వెంకీ మూవీలో కీర్తి సురేష్..?
Gas Prices Hike Effect on Tiffin Centers 5
Video_icon

టిఫిన్ సెంటర్, క్యాంటీన్లపై గ్యాస్ ధరల ఎఫెక్ట్
Advertisement
 