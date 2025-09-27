 ఉప్పొంగిన మూసీ.. నీట మునిగిన ఎంజీబీఎస్‌ బస్టాండ్‌ | Heavy Rain Fall And Rain Forecast To Telangana Updates | Sakshi
ఉప్పొంగిన మూసీ.. నీట మునిగిన ఎంజీబీఎస్‌ బస్టాండ్‌

Sep 27 2025 7:03 AM | Updated on Sep 27 2025 7:38 AM

Heavy Rain Fall And Rain Forecast To Telangana Updates

తెలంగాణ వర్షాలు.. అప్‌డేట్స్‌.. 

ప్రయాణికులను బయటకు తరలించాం: అధికారి

  • ఎంజీబీఎస్‌ అధికారి కామెంట్స్‌..
  • రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఎంజీబీఎస్‌లోకి వరద వస్తోంది
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద వరద దృష్ట్యా ప్రయాణికులను బయటకు తరలించాం
  • తాత్కాలికంగా ఎంజీబీఎస్‌లోనికి బస్సులు అనుమతించడం లేదు
  • వరద ప్రవాహం దృష్ట్యా ఎంజీబీఎస్‌లోని బస్సులు బయటకు పంపించాం
  • వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాలను తాత్కాలికంగా మళ్లించాం
  • ఖమ్మం, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ నుంచి వచ్చే బస్సులు దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ వరకే అనుమతి
  • కర్నూలు, మహబూబ్‌నగర్‌ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఆరాంఘర్‌ వద్ద మళ్లింపు
  • వరంగల్, హనుమకొండ నుంచి వచ్చే బస్సులు ఉప్పల్ వరకే అనుమతి
  • ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చే బస్సులు జేబీఎస్ వరకే అనుమతి
  • రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికుల పికప్ పాయింట్‌లు మార్చాం
  • రేపు మరో వంద మంది ఎంజీబీఎస్ సిబ్బంది అదనంగా విధుల్లో ఉంటారు

చాదర్‌ఘాట్ చిన్న వంతెనపై ఆరు అడుగుల మేర వరద

  • చాదర్‌ఘాట్ చిన్న వంతెనపై 6 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద
  • మూసారంబాగ్ వంతెనపై 10 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తున్న వరద
  • వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన నిర్మాణంలో ఉన్న కొత్త వంతెన సామగ్రి
  • వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయిన స్లాబ్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సామగ్రి
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది
  • ఎంజీబీఎస్‌కు వచ్చే రెండు వంతెనల పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద నీరు
  • ఎంజీబీఎస్‌లో ప్రయాణికులను ఖాళీ చేయించిన అధికారులు
  • ఎంజీబీఎస్‌ వద్ద డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో సహాయక చర్యలు
  • సురక్షితంగా ప్రాంతాలకు బస్సులను తరలించిన అధికారులు

 

ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది

  • మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలోని మూసానగర్, శంకర్‌నగర జలమయం
  • మూసానగర్, శంకర్‌నగర్ వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
  • మూసానగర్, శంకర్‌నగర్‌లో ఇళ్లలోకి చేరిన మూసీ వరద నీరు
  • కిషన్‌బాగ్‌, బాబానగర్‌ ప్రాంతాల్లో పెరిగిన మూసీ నది ప్రవాహం
  • స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించిన పోలీసులు
  • బండ్లగూడ పటేల్‌నగర్‌లో ఇళ్లలోకి చేరిన మురుగు, వర్షపు నీరు
  • మూసీ పరివాహక ప్రాంత వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
  • లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బాధితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు

 

తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపిలేని వర్షాల కారణంగా ప్రాజెక్టుల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఇక, హైదరాబాద్‌లో(Hyderabad Rains) ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వానలతో జంట జలాశయాల్లో పూర్తిస్థాయిలో నీటి మట్టం చేరడంతో గేట్లు ఎత్తి భారీగా వరదను దిగువకు వదలడంతో మూసీ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది.

శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మూసీ(Moosi River) నది మహోగ్రరూపం దాల్చింది. చాదర్‌ఘాట్‌ లోలెవల్‌ వంతెన పైనుంచి ఆరు అడుగుల మేర, మూసారాంబాగ్‌ వంతెనపై నుంచి 10 అడుగుల మేర వరద ప్రవహించింది. దీంతో, ఎంజీబీఎస్‌లోకి(MGBS Bus Stand) వెళ్లే రెండు బ్రిడ్జిలు నీట మునిగాయి. ఈ క్రమంలో మూసీ వరద ఎంజీబీఎస్‌ బస్డాండ్‌లోకి చేరింది. ఒక్కసారిగా వేల మంది ప్రయాణికులు బస్డాండ్‌లో చిక్కుకుపోయారు. ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటికి తీసుకురావాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. మూసీ అంతకంతకు పెరగడంతో పరీవాహక కాలనీల్లో జనాలు అర్ధరాత్రి బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు.

రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు 
తీవ్ర అల్పపీడనం పశ్చిమ దిక్కులో కదులుతూ మరింత బలపడి వాయవ్య, దాని సమీపంలోని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో వాయుగుండంగా మారి దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీరం సమీపంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో శని, ఆదివారాల్లో ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు, మిగతా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 

 

 

