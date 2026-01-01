 HYD: న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల్లో విషాదం | Food Poison Effect 17 Members Sick At Jagathgirigutta | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

HYD: న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల్లో విషాదం

Jan 1 2026 11:42 AM | Updated on Jan 1 2026 11:42 AM

Food Poison Effect 17 Members Sick At Jagathgirigutta

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో విషాదం ఘటన చోటుచేసుకుంది. అర్థరాత్రి వేడుకల్లో మద్యం తాగి బిర్యానీ తిన్న 17 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వారిలో ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన నగరంలోని జగద్గిరిగుట్ట పరిధిలో వెలుగుచూసింది.

వివరాల మేరకు.. జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని భవానీనగర్‌లో న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా 17 మంది కలిసి వేడుకలు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మద్యం తాగి.. బిర్యానీ తిన్నారు. అనంతరం, వీరంతా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కాసేపటికే వీరిలో పాండు(53) మృతి చెందాడు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న మిగతా వారిని మల్లారెడ్డి ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా కొత్త సంవత్సరం సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైటెక్ సిటీలో ఉత్సాహంగా న్యూ ఇయర్ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

హిమాలయాల్లో తిరిగేస్తున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Attack On YSRCP ZPTC Prathap Reddy In Singanamala 1
Video_icon

YSRCP జడ్పీటీసీపై హత్యాయత్నం.. చూస్తుండగానే కర్రలు, రాడ్లతో దాడి
Jeep Plunged Into Godavari River At Antarvedi Beach 2
Video_icon

అంతర్వేది బీచ్ లో విషాదం.. గోదావరిలోకి దూసుకెళ్లిన జీప్
Devotees Long Queue At Peddamma Thalli Temple 3
Video_icon

కిక్కిరిసిన పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయం
Tourists Enjoyed Sunrise At Beaches 4
Video_icon

నూతన సంవత్సరంలో తొలి సన్ రైజ్ ను చూడటానికి పొటెత్తిన టూరిస్టులు
AP Minister Nara Lokesh Is Missing 5
Video_icon

న్యూ ఇయర్ వేళ లోకేష్ మిస్సింగ్..!
Advertisement
 