కుమారుడితో పాటు దంపతుల ఆత్మహత్య

సాక్షి, హైదరాబాద్: గచ్చిబౌలిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. గోపనపల్లిలోని జయభేరి అపార్ట్మెంట్లో కుమారుడితో కలిసి తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఇంట్లో దుర్వాసన రావడంతో పోలీసులకు స్థానికులు ఫోన్ చేశారు. ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల సమయంలో ఫ్లాట్లో ముగ్గురూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆర్థిక సమస్యలు, అనారోగ్య కారణాలతోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతదేహాలను ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
ఇదీ చదవండి: వీసీ లైంగికంగా వేధించారు