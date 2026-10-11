 క్రిప్టోకరెన్సీ పేరుతో మోసం.. నిందితుల అరెస్ట్ | Fraud in the name of cryptocurrency Accused arrested | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్రిప్టోకరెన్సీ పేరుతో మోసం.. నిందితుల అరెస్ట్

Oct 11 2026 3:00 PM | Updated on Oct 11 2026 3:17 PM

Fraud in the name of cryptocurrency Accused arrested

సాక్షి, ఆదిలాబాద్‌ : క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో వందలమందిని మోసం చేసిన అంతరాష్ట్ర నిందితులను పోలీసులు ఈ రోజు (ఆదివారం) అరెస్టు చేశారు. ఐటీసీ గ్లోబల్ పేరుతో నకిలీ వెబ్‌సైట్ సృష్టించి అందులో పెట్టుబడి పెడితే  రెండేళ్లలో పెట్టుబడులు రెట్టింపు అవుతాయని ప్రజలను మోసం చేశారని పోలీసులు తెలిపారు.  మోసంపోంజీ స్కీమ్, మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ ద్వారా వందలాది మందికి టోకరా వేశారని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 300 నుంచి 500 మంది బాధితులు ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

ఆదిలాబాద్ వన్ టౌన్ పరిధిలో ఐదుగురి నుంచి సుమారు రూ.30 లక్షలు వసూలు చేశారని ఈ సంస్థ బాధితులు ముఖ్యంగా వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్‌తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ బాధితులు ఉన్నట్లు తెలిపారు. జూమ్ మీటింగ్‌లు, హోటళ్లలో సమావేశాలతో ప్రజలకు వల వేశారని రూ. కోట్లలో మోసం జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేయగా వారిలో  ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు. వారికి సంబంధించిన ఆస్తులు ఫ్రీజ్ చేయడంతో పాటు సెల్‌ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఇదీ చదవండి: మిర్యాలగూడలో అగ్నిప్రమాదం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రంభ ఊర్వశి మేనక బ్యూటీ రాశి సింగ్ లేటెస్ట్ పిక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

రైళ్లు కిటకిట (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా రవితేజ కొత్త సినిమా తులాభారం ప్రారంభం.. (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Devotees And Journalist Fires On Kesineni Chinni 1
Video_icon

దుర్గ గుడిలో సౌకర్యాలపై కేశినేని చిన్ని ని కడిగిపారేసిన భక్తులు
Rajamoulis Big Experiment With A Secret Language In Varanasi Movie 2
Video_icon

బాహుబలి కిలికి భాష గుర్తుందా..! వారణాసిలో అంతకు మించి..!
Dhruv Rathees Released Sensational Video 3
Video_icon

అరెస్ట్ చేయలేదు.. నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు.. ధృవ్ రాఠీ సంచలన వీడియో
Gudivada Amarnath Sensational Comments On CM Ramesh 4
Video_icon

దమ్ముంటే రాజీనామా చేసి రా... నేను నీపై పోటీ చేస్తా... ఓడిపోతే రాజకీయాలు వదిలేస్తా...
PM Modi To Dedicate Chennai Metro Phase 2 To The Public 5
Video_icon

తమిళనాడుకు మోదీ గిఫ్ట్

Advertisement
 