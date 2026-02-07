 నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదం: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు హార్డ్‌డిస్క్‌లు సేఫేనా? | Major Fire Breaks Out At Forensic Science Laboratory In Hyderabad Nampally, More Details Inside | Sakshi
నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదం: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు హార్డ్‌డిస్క్‌లు సేఫేనా?

Feb 7 2026 12:01 PM | Updated on Feb 7 2026 12:49 PM

Fire accident at Nampally forensic lab

సాక్షి, హైదరాబాద్: నాంపల్లిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. కీలకమైన ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ బిల్డింగ్‌ మొదటి ఫ్లోర్‌లో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్‌ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి ఎట్టకేలకు మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. 

శనివారం ఉదయం 10గం. ప్రాంతంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మంటలను గమనించిన వాచ్‌మన్‌ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. రెండు ఫైర్‌ ఇంజిన్లు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి. భవనం అంతటా దట్టమైన పొగలు అలముకోవడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే.. తీవ్రంగా శ్రమించిన ఫైర్‌ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేయగలిగారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ఇక ఈ ల్యాబ్‌లోనే డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు, ఫింగర్‌ప్రింట్ విశ్లేషణకు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. మొదటి ఫ్లోర్‌లో కంప్యూటర్లతో పాటు, ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ల్లో వినియోగించే కెమికల్స్ ఉంటాయి. అయితే కీలక కేసులకు సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్‌ నివేదికలు అగ్నికి ఆహుతి అయినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ కేసుకు  సంబంధించిన హార్డ్ డిస్కులు ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. అయితే ఇవి సేఫేనా? అనేదానిపై అధికారుల నుంచి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

