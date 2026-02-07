 వీడిన విజయశాంతిరెడ్డి ఫ్యామిలీ సూసైడ్‌ కేసు మిస్టరీ! | Mystery of the Vijayashanti Reddy Family Suicide Case Solved Reason Is | Sakshi
వీడిన విజయశాంతిరెడ్డి ఫ్యామిలీ సూసైడ్‌ కేసు మిస్టరీ!

Feb 7 2026 10:59 AM | Updated on Feb 7 2026 11:13 AM

Mystery of the Vijayashanti Reddy Family Suicide Case Solved Reason Is

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌లో రైలుకు ఎదురెళ్లి బిడ్డలతో సహా బలవర్మణానికి పాల్పడిన విజయశాంతి రెడ్డి కేసు దాదాపు వీడింది. ఆమె ఎందుకు ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడిందో అనే తేల్చే క్రమంలో పోలీసులు దాదాపు అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు జరిపారు. చివరకు తీవ్ర డిప్రెషన్‌ కారణంగానే ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని తేల్చారు. 

గత కొంతకాలంగా విజయశాంతిరెడ్డి డిప్రెషన్‌తో బాధపడుతోంది. ఈ విషయాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, ఇటు ఆఫీస్‌లోని తోటి సిబ్బంది సైతం ధృవీకరించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె సూసైడ్‌ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించుకున్నారు. అయితే పిల్లలు ముందు నుంచి ఆమె కంట్రోల్‌లోనే ఉన్నారు. దీంతో తల్లితో పాటే వాళ్లు కూడా బలవన్మరణానికి పాల్పడి ఉంటారని ఒక అంచనాకు వచ్చారు. 

అయితే డిప్రెషన్‌కు గల కారణం ఏంటన్నది తేలాల్సి ఉంది. బహుశా.. పిల్లలను హాస్టల్‌లో ఉంచాల్సి రావడం, భర్తకు దూరంగా ఉంటుండడం ఆమెకు మానసికంగా కుంగదీసి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. 

