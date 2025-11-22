 కడియం ఓకే.. దానం పరిస్థితి ఏంటో? | Defecting MLAs Issue once again become hot topic in Telangana politics | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కడియం ఓకే.. దానం పరిస్థితి ఏంటో?

Nov 22 2025 10:43 AM | Updated on Nov 22 2025 10:52 AM

Defecting MLAs Issue once again become hot topic in Telangana politics

సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం మరోసారి హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసును సీరియస్‌గా పరిగణించి విచారణను వేగవంతం చేయాలని సూచించిన నేపథ్యంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ వేగం పెంచారు. 

సుప్రీంకోర్టు దిశానిర్దేశాలు చేసిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అఫిడవిట్లు సమర్పించని ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు స్పీకర్ మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు. అయితే స్పీకర్‌ను ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి కలిసి కాస్త గడువు కోరారు. ఇదిలావుండగా మరోవైపు ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మాత్రం స్పీకర్‌ వద్ద ఎలాంటి విజ్ఞప్తి చేయలేదని తెలుస్తోంది. 

రెండు రోజుల పాటు ఢిల్లీలో ఉండి పార్టీ అధిష్టాన పెద్దలతో ఆయన చర్చించినట్టు సమాచారం. తిరిగి రాష్ట్రానికి వచ్చాక కూడా కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. అయితే.. స్పీకర్ ఇచ్చిన నోటీసులకు సంబంధించిన వివరణను సిద్ధం చేసుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబుతో భేటీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అధిష్టాన పెద్దలు సూచించిన అంశాలనే ఆయన ఈ సమావేశంలో చర్చించినట్లు సమాచారం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ బిడ్డగా మెప్పించిన గోదావరి అమ్మాయి (ఫోటోలు)
photo 2

బాలయ్య ‘అఖండ-2 ’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

హైటెక్స్ లో 'తెలంగాణ-నార్త్ ఈస్ట్ కనెక్ట్' చిత్రోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

వైభవంగా తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 21-28)

Video

View all
Bangalore ATM Van Robbery Case 1
Video_icon

Van Robbery: సినిమా స్టైల్ లో 7.5 కోట్లు కొట్టేశారు
Helpless Farmer Plows His Own Banana Crop in AP 2
Video_icon

AP: అరటి తోటను ట్రాక్టర్‌తో దున్నేస్తున్న రైతు.
Cyclone Senyar Formed in Bay of Bengal Threatens Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి ఏపీలో పలు చోట్ల వర్షాలు
Magazine Story On Congress Party Future 4
Video_icon

Magazine Story : 11 ఏళ్లయ్యింది! రాహులో రాహులా!!
1 2 KG Chicken For One Rupee 5
Video_icon

Garam Garam Varthalu: రూపాయికే చికెన్..

Advertisement
 