 తెలంగాణలో జనగణన 2027 నిర్వహణకు తేదీలు ఖరారు | Dates finalized for conducting the 2027 Census in Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణలో జనగణన 2027 నిర్వహణకు తేదీలు ఖరారు

Nov 9 2026 6:43 PM | Updated on Nov 9 2026 6:45 PM

Dates finalized for conducting the 2027 Census in Telangana

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో జనగణన 2027 నిర్వహణకు తేదీలు ఖరారయ్యాయి. జనగణనపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2027 జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు జనాభా గణన జరగనుంది. జనవరి 10 నుంచి 24 వరకు స్వీయ గణనకు అవకాశం ఉంది. 

ఇంటింటి జనగణనకు ముందు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. మార్చి 1 నుంచి 5 వరకు రివిజనల్ రౌండ్ నిర్వహిస్తారు. 2027 మార్చి 1 అర్ధరాత్రి 12 గంటలను జనగణన రిఫరెన్స్ తేదీగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌ను తెలంగాణ గెజిట్‌లో పునఃప్రచురణ చేస్తారు. జనగణన నిర్వహణకు సంబంధించి అన్ని శాఖలకు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ స్టన్నింగ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

దివాళీ వేళ మెరిసిన తారలు (ఫోటోలు)
photo 3

19 ఏళ్లకొకసారే ఇలా.. మంజుల బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాంత్ కూతురిని చూశారా? ఎలా మెరిసిపోతోందో? (ఫొటోలు)
photo 5

జపాన్‌లో అత్తమామలతో కలిసి రష్మిక సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jail Officials Say They Cannot Even Provide Security to Lella 1
Video_icon

అప్పిరెడ్డికి భద్రత కూడా కల్పించలేమన్న జైలు అధికారులు
Chevireddy Bhaskar Reddy Birthday Celebrations 2
Video_icon

చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్
Ramayana Creates Box Office History 3
Video_icon

రామాయణ రికార్డుల జాతర
Ram Gopal Varma's Viral post about a Ramayana film 4
Video_icon

రామాయణం చిత్రంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆసక్తికర పోస్ట్
Is It Safe to Buy Gold Right Now 5
Video_icon

బంగారం కొనాలా? వద్దా? రానున్న 15 రోజుల్లో ఏం జరగబోతుందంటే?
Advertisement
 