 జోగు రామన్న హౌజ్‌ అరెస్ట్‌.. సీఎం రేవంత్ పర్యటనతో టెన్షన్ | CM Revanth Tour Jogu Ramanna House Arrest News Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జోగు రామన్న హౌజ్‌ అరెస్ట్‌.. సీఎం రేవంత్ పర్యటనతో టెన్షన్

Jan 16 2026 7:01 AM | Updated on Jan 16 2026 7:01 AM

CM Revanth Tour Jogu Ramanna House Arrest News Details

సాక్షి, అదిలాబాద్: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పర్యటనను ఎలాగైనా అడ్డుకుని తీరతామంటూ బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. రెండు జిల్లాల ఎస్పీల నేతృత్వంలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. 

నేడు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ పర్యటనను అడ్డుకుంటామని బీఆర్‌ఎస్‌ సవాల్‌ చేసింది. దీంతో.. ఆ పార్టీ శ్రేణుల్ని ఎక్కడికక్కడే అడ్డుకుంటున్నారు. మాజీ మంత్రి జోగు రామన్నను అర్ధరాత్రి హౌజ్‌ అరెస్ట చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు కూడా అటు వైపు రానివ్వకుండా ఆయన ఇంటి చుట్టూ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. 

సీఎం రేవంత్‌ తన పర్యటనలో భాగంగా.. అదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో కొరట చనక మ్యారేజ్ పంప్ హౌస్‌ను ప్రారంభిస్తారు. ఆపై నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలంలో సదర్ మార్ట్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు. అనంతరం.. నిర్మల్ టౌన్‌లో నిర్వహించే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 4

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా కృతి సనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Activist Salman Murdered In Palnadu 1
Video_icon

అధికార మదంతో దాడులు.. YSRCP సాల్మన్ హత్య
Special Story On YS Jagan Mark Development 2
Video_icon

పండగలా దిగివచ్చాడు.. పల్లెపల్లెకు పండుగ తెచ్చాడు..
Trump Stops Immigrant Visas for 75 Countries 3
Video_icon

ఆ దేశాలపై ట్రంప్ .. ఉక్కుపాదం

MLA Kasu Mahesh Reddy On Pinnelli Village YSRCP Activist Salman Incident 4
Video_icon

Kasu Mahesh: చనిపోయే వ్యక్తిపై కూటమి కేసు ఎవరినీ వదిలిపెట్టం
Vijay Jan Nayagan Setback in Supreme Court 5
Video_icon

విజయ్ కు షాక్.. జన నాయగన్ సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
Advertisement
 