ఆస్పత్రులు పూర్తయ్యేలోపే సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉండాలి

ఎల్బీనగర్, అల్వాల్, వరంగల్, ఉస్మానియా ఆస్పత్రుల పనుల్లో వేగం పెంచాలి
అత్యాధునిక పరికరాలు ముందుగానే సమకూర్చాలి
కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పాఠశాలలు, హాస్టళ్లు, ఆస్పత్రులు తనిఖీ చేయాలి
సీఎంవో అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సాక్షి, హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో విద్య, వైద్య రంగాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రధాన ఆస్పత్రుల పనులను వేగవంతం చేయడంతోపాటు, అవి అందుబాటులోకి వచ్చే నాటికి వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది, అత్యాధునిక పరికరాలు సిద్ధంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టంచేశారు. శనివారం సీఎంవో అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో విద్య, వైద్యం, సీజనల్ వ్యాధులు, తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్–2026 ఏర్పాట్లపై సీఎం చర్చించారు. ఎల్బీనగర్, అల్వాల్, వరంగల్, ఉస్మానియా ఆస్పత్రుల నిర్మాణ పనుల పురోగతిని సీఎం అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఆస్పత్రుల నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత వైద్య సేవలు ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేపట్టడంలో ఆలస్యం జరగకూడదని ఆదేశించారు. ఇందుకోసం ఆయా ఆస్పత్రుల్లో అవసరమయ్యే వైద్యులు, నర్సులు, పారామెడికల్, ఇతర సిబ్బంది సంఖ్యను ముందుగానే గుర్తించాలన్నారు. సిబ్బంది నియామక ప్రక్రియ ను ఇప్పటి నుంచే ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ని సీఎం ఆదేశించారు. అలాగే ఆస్పత్రులకు అవసరమైన అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలను ముందుగానే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పారు. నిర్మాణం పూర్తయ్యేనాటికి అన్ని విభాగాల్లో అవసరమైన వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలి
జిల్లా కలెక్టర్లు కేవలం కార్యాలయాలకే పరిమితం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. కలెక్టర్లతోపాటు సంబంధిత అధికారులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టళ్లు, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులను తప్పనిసరిగా సందర్శించాలని స్పష్టంచేశారు. ప్రజలు, విద్యార్థులు, రోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని పరిష్కరించేలా అధికారులు పనిచేయాలన్నారు. ప్రతి జిల్లాలో పాఠశాలలు, హాస్టళ్లు, ఆస్పత్రుల పరిస్థితిపై వారానికోసారి సమీక్ష నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు. సీజనల్ వ్యాధుల వ్యాప్తిపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
వర్షాకాలంలో వ్యాధుల నియంత్రణకు అవసరమైన ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అవసరమైన చోట మరమ్మతు పనులను వెంటనే చేపట్టి, విద్యార్థులకు ఇబ్బందుల్లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. డిసెంబర్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్వహించనున్న తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్–2026 ఏర్పాట్లపైనా సమావేశంలో చర్చించారు. సమ్మిట్ను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు శాఖలవారీగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై సమగ్ర కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని చెప్పారు. ఏర్పాట్లను త్వరలోనే తాను స్వయంగా పరిశీలిస్తానన్నారు. సమావేశంలో ఎంపీ వేం నరేందర్రెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహాదారు రామకృష్ణారావు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సీఎంవో ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.