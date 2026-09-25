మిస్‌ ఎర్త్‌ వాటర్‌ ఇండియా–2026గా ప్రీతి ముండే

జాతీయ స్థాయి అందాల పోటీల్లో కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్న ప్రీతి ముండే
ఇంద్రవెల్లి: ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం హీరాపూర్ గ్రామానికి చెందిన ప్రీతి ముండే మిస్ ఎర్త్ వాటర్ ఇండియా–2026గా ఎంపికయ్యారు. జైపూర్ వేదికగా జరిగిన జాతీయ అందాల పోటీల్లో తెలంగాణకు ప్రాతినిధ్యం వహించి కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. పోటీల్లో ఆమె చూపిన స్నేహపూర్వక స్వభావానికి గాను మిస్ కంజీనియాలిటీ–2026 టైటిల్ కూడా సొంతం చేసుకున్నారు.
హీరాపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఆమె జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ ఖ్యాతిని చాటారు. గ్రామీణ ప్రాంతం, సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన ప్రీతి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్, ప్రగతి గ్రూప్ స్కూల్స్లో యోగా టీచర్గా సేవలందిస్తున్నారు. మాజీ ఎన్సీసీ కేడెట్, జాతీయ స్థాయి యోగా క్రీడాకారిణి, జ్యోతిష్యురాలు, మోడల్, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగారు.