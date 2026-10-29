 నిమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో మరోసారి ఏసీబీ తనిఖీలు | ACB raids NIMS Hospital once Again | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నిమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో మరోసారి ఏసీబీ తనిఖీలు

Oct 29 2026 9:42 PM | Updated on Oct 29 2026 9:42 PM

ACB raids NIMS Hospital once Again

(ఫైల్‌ఫోటో)

హైదరాబాద్‌: నగరంలోని నిమ్స్‌  ఆసుపత్రిలో మరోసారి ఏసీబీ తనిఖీలు నిర్వహించింది. నిమ్స్ డాక్టర్ లక్ష్మీ భాస్కర్ వ్యవహారంలో ఏసీబీ సోదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. క్యాంటీన్‌తో పాటు  మెడికల్ స్టోర్స్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున లంచాలు వెళ్తున్నట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఏసీబీ సోదాలు చేపట్టింది. మెడికల్ స్టోర్స్ క్యాంటీన్ లో నుంచి రూ. 50 లక్షల వరకు లంచాల రూపంలో వెళ్లినట్లు ఏసీబీ గుర్తించినట్లు సమాచారం.

గత నెలలో నిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో భారీ అవినీతి వెలుగు చూడటంతో.. నిమ్స్‌ పరిపాలనా విభాగంలో రికార్డులను ఏసీబీ అధికారులు మరొకసారి పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకవైపు నిమ్స్ క్యాంటీన్‌లో నలుగురు అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టగా, మరొకవైపు సర్జికల్ స్టోర్‌లో మందులు, పరికరాల నిల్వలను మరో నలుగురు అధికారుల బృందం తనిఖీలు చేసింది. ఏకకాలంలో ఏసీబీ, ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులు సోదాలు చేపట్టి పలు రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదీ చదవండి:  నిమ్స్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఏసీబీ సోదాలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

ఆదర్శ కుటుంబం హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫోటోలు)
photo 3

రెడ్ రోజ్‌లా మెరిసిపోతున్న నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

విశ్వక్ సేన్‌ కల్ట్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
MP Mithun Reddy Campaigns in Neerugattuvaripalli, Madanapalle Municipality 1
Video_icon

ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్న మిథున్ రెడ్డి
KTR Reacts Konda Surekha's Tweet 2
Video_icon

కొండా సురేఖ ఏం ట్వీట్‌ చేశారో ఇంకా చూడలేదు : కేటీఆర్‌

Gowtham Reddy Counter Attack on AB Venkateswara Rao 3
Video_icon

నన్ను రౌడీ అంటావా? ABVగుట్టు రట్టు చేసిన గౌతంరెడ్డి!
Elderly Couple Struggles With Cyclone Arnab Viral Video 4
Video_icon

తుఫానుకు తల్లడిల్లుతున్న వృద్ధ దంపతులు.. ఎగిరిపోయిన ఇంటి పైకప్పు!
Arnab Storm Subsided Present Situation In Visakhapatnam and Coastal Region 5
Video_icon

శాంతించిన తుఫాన్.. విశాఖలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే!
Advertisement
 