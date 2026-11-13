 ప్రకటనలు చేసి చేతులు దులుపుకున్న ప్రభుత్వం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రకటనలు చేసి చేతులు దులుపుకున్న ప్రభుత్వం

Nov 13 2026 8:45 AM | Updated on Nov 13 2026 8:45 AM

కోదాడ: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రైతులు తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారని, వారిని ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం కేవలం కరువు ప్రకటన చేసి చేతులు దులుపుకుందని కోదాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లం మల్లయ్యయాదవ్‌ ఆరోపించారు. గురువారం కోదాడలోని ఆయన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. కరువు మండలాలుగా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం ఆయా మండలాల్లో పంట నష్టపోయిన రైతులను నేటికీ గుర్తించలేదన్నారు. ఐకేపి కేంద్రాలను ప్రారంభించకపోవడంతో మిల్లర్లు కనీస ధర చెల్లించడం లేదన్నారు. సమావేశంలో ఎస్‌కే నయీం, కందిబండ సత్యం, ఉపేంధర్‌రావు, కిరణ్‌, నర్సిరెడ్డి, అబ్బు, కరీముల్లాబాబా పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హు..హు..హు.. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే! (ఫోటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 3

ప్రేమ బంధానికి కొత్త అడుగు.. న్యూజిలాండ్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఎంగేజ్‌మెంట్ (ఫోటోలు)
photo 4

చీరకట్టులో హీరోయిన్ ప్రణీత సుభాష్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)

Video

View all
H-1B Visa Holders Could Face More Requests For Evidence 1
Video_icon

NRIలకు బిగ్ షాక్.. H-1B వీసాదారులకు మరిన్ని ఆంక్షలు
Advocate Rajini About Pawan Kalyan Divorce And Re-marriage 2
Video_icon

మూడో భార్యను వదిలేసి.. నాలుగో పెళ్లి
Students Massive Protest Over Mounika Suicide Attempt At Chittoor 3
Video_icon

చిత్తూరులో హై టెన్షన్.. కాలేజీలో ఫీజు కట్టలేక విద్యార్థిని ఆత్మహత్య యత్నం

YSRCP NRI Chinta Pradeep Shocking Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

మా మంచితనాన్ని చేతగాని తనం అనుకోవద్దు.. తెగిస్తే తట్టుకోలేరు
Former Minister Satrucharla Vijaya Rama Raju Passes Away 5
Video_icon

శత్రుచర్ల విజయరామరాజు కన్నుమూత
Advertisement
 