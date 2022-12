టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌, రన్‌ మెషీన్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి ఈ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం అన్న తేడా లేకుండా విశ్వవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. కింగ్‌కు దాయాది దేశం పాక్‌లోనూ భారీ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉందన్న విషయం మరోసారి నిరూపితమైంది. ముల్తాన్‌ వేదికగా పాకిస్తాన్‌-ఇంగ్లండ్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన రెండో టెస్ట్‌ సందర్భంగా ఇద్దరు పాక్‌ అభిమానులు కోహ్లిపై ఉన్న అభిమానాన్ని వినూత్నంగా చాటుకున్నారు.

వచ్చే ఏడాది జరుగనున్న ఆసియా కప్‌లో ఆడేందుకు కోహ్లి పాక్‌కు రావాలని ప్లకార్డ్‌లు పట్టుకుని మరీ విన్నవించుకున్నారు. కింగ్‌ కోహ్లి పాక్‌కు వచ్చి ఆసియా కప్‌ ఆడాలని మొరపెట్టుకున్నారు. ఓ అభిమాని అయితే.. మా కింగ్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ కంటే నిన్నే ఎక్కువ ఇష్టపడతాం అంటూ కోహ్లిపై అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో నెట్టింట వైరలవుతుంది.

Virat Kohli fans in Pakistan - The craze is huge. pic.twitter.com/THW0veDL7L

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 12, 2022