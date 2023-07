ఆసియా కప్‌ ఫైనల్లో భారత్‌, పాక్‌.. నాడు సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌..!

కొలొంబో వేదికగా రేపు (జులై 23) జరుగబోయే 2023 ఏసీసీ మెన్స్‌ ఎమర్జింగ్‌ టీమ్స్‌ ఆసియా కప్‌ ఫైనల్లో భారత్‌-ఏ, పాకిస్తాన్‌-ఏ జట్లు తలపడనున్న​ విషయం తెలిసిందే. జులై 21న జరిగిన సెమీఫైనల్లో భారత్‌.. బంగ్లాదేశ్‌ను, పాకిస్తాన్‌.. శ్రీలంకను ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరాయి. ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో గెలుపే లక్ష్యంగా ఇరు జట్లు బరిలోకి దిగనున్నాయి.

కాగా, ఇదే ఏసీసీ మెన్స్‌ ఎమర్జింగ్‌ టీమ్స్‌ ఆసియా కప్‌ టోర్నీలో భారత్‌-పాక్‌లు గతంలో కూడా ఓసారి ఫైనల్లో తలపడ్డాయి. సరిగ్గా 10 ఏళ్ల క్రితం​, 2013లో సింగపూర్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ టోర్నీ ఫైనల్లో భారత అండర్‌-23 జట్టును.. పాక్‌ అండర్‌-23 టీమ్‌ ఢీకొట్టింది. నాటి సమరంలో భారత్‌.. పాక్‌ను 9 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసి, ఎమర్జింగ్‌ టీమ్స్‌ ఆసియా ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది.

India will face Pakistan in the Emerging Asia Cup final tomorrow!

The last time they met was in 2013 when India won the Trophy under Suryakumar Yadav.

KL Rahul won the Player of the match award in the final for scoring 93* runs. pic.twitter.com/Kj8FhqpuNZ

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 22, 2023