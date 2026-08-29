 మహిళల ఆసియాకప్‌లో థాయ్‌లాండ్‌ బోణీ | Thailand beat Hong Kong by 6 runs in Asia Cup T20 cricket tournament | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మహిళల ఆసియాకప్‌లో థాయ్‌లాండ్‌ బోణీ

Aug 29 2026 3:37 AM | Updated on Aug 29 2026 3:37 AM

Thailand beat Hong Kong by 6 runs in Asia Cup T20 cricket tournament

దుబాయ్‌: మహిళల ఆసియా కప్‌ టి20 క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌లో థాయ్‌లాండ్‌ బోణీ కొట్టింది. శుక్రవారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో థాయ్‌లాండ్‌ జట్టు 6 పరుగుల తేడాతో హాంకాంగ్‌పై విజయం సాధించింది. టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన థాయ్‌లాండ్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 120 పరుగులు చేసింది. కెపె్టన్, ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ నరుమోల్‌ చాయ్‌వై (31 బంతుల్లో 43; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) టాప్‌ స్కోరర్‌. 

హాంకాంగ్‌ బౌలర్లలో మరీనా 4 వికెట్లు పడగొట్టింది. అనంతరం స్వల్ప లక్ష్యఛేదనలో హాంకాంగ్‌ తడబడింది. ఒక దశలో 84/3తో పటిష్ట స్థితిలో కనిపించిన హాంకాంగ్‌ జట్టు... చివరకు 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 114 పరుగులకే పరిమితమైంది. కారీ చాన్‌ (28; 4 ఫోర్లు), యాస్మీన్‌ (28; 2 ఫోర్లు), మరీనా (11 బంతుల్లో 22; 4 ఫోర్లు) పోరాడినా ఫలితం లేకపోయింది. నేడు జరగనున్న మ్యాచ్‌లో యూఏఈతో శ్రీలంక తలపడనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిత్రమైన డ్రస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ ఇంట్లో సందడిగా వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)
photo 3

సమంత ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకట్టుతో రీతూ వర్మ ( ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఉత్సాహంగా 10కె రన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Public Fire On MP Dharmapuri Aravind Decision 1
Video_icon

అరవింద్ కు కారు తెచ్చిన తంటా
Jabardasth Komarakka Irumudi Movie Remuneration 2
Video_icon

ఇరుముడి నాగులు రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
A Boy Pulls The Bus With His Teeth Video Goes Viral 3
Video_icon

చిన్నోడే కానీ బలం చూస్తే షాకే.. పంటితో 3.5 టన్నుల బస్సు లాగాడు
Student Attended For NEET Exam After Consuming Alcohol 4
Video_icon

మందు తాగి NEET పరీక్షకు.. బయటకు గెంటేసిన సెక్యూరిటీ
Big Challenge To PM Balendra Shah To Rebuild Nepal 5
Video_icon

యువ ప్రధానికి బిగ్ ఛాలెంజ్.. నేపాల్ పునర్నిర్మాణం అంత ఈజీ కాదు
Advertisement
 