టీజీ20 లీగ్లో భాగంగా హైదరాబాద్ ఇ-చాంపియన్స్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్ భారీ స్కోరు చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 187 పరుగులు చేసింది. నల్గొండ బ్యాటర్లలో వరుణ్ గౌడ్ (32 బంతుల్లో 53) అర్ధసెంచరీ చేయగా, జశ్వత్ మోతె (36), గౌరవ్ రెడ్డి (25) రాణించారు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో షన్ముక అశ్విన్ 4 వికెట్లు తీయగా, అజయ్ దేవ్, ప్రనవ్ వర్మ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
తొలి వికెట్కు జశ్వత్ మోతె, గౌరవ్ రెడ్డిలు 42 పరుగులు జోడించారు. ఆ తర్వాత వరుణ్ గౌడ్ నిలకడగా ఆడడంతో రన్రేట్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. చివర్లో హర్షవర్దన్ సింగ్ (11 బంతుల్లో 23 నాటౌట్) మెరుపులతో నల్గొండ్ నైట్స్ 180 పరుగుల మార్క్ను దాటింది.
Jashwanth 🤝 Gaurav
The Knights' dynamic duo get off to another good start, keeping the scoreboard ticking with regular hit to the fence.#ANKvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/j8ap7i2zVf
— tg20official (@tg20official) July 6, 2026
Goud, that's some serious hitting! 💥
Aelgani Varun Goud dug into the bowler and tore him apart in a huge 23 run over!#ANKvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/RLPTrGcTuP
— tg20official (@tg20official) July 6, 2026