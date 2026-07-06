 న‌ల్గొండ భారీ స్కోరు.. హైద‌రాబాద్ ల‌క్ష్యం ఎంతంటే? | TG20 League-Nalgonda Knights Big Score Vs Hyderabad E-Champions | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

న‌ల్గొండ భారీ స్కోరు.. హైద‌రాబాద్ ల‌క్ష్యం ఎంతంటే?

Jul 6 2026 9:00 PM | Updated on Jul 6 2026 9:12 PM

TG20 League-Nalgonda Knights Big Score Vs Hyderabad E-Champions

టీజీ20 లీగ్‌లో భాగంగా హైద‌రాబాద్ ఇ-చాంపియ‌న్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో అనురాగ్ న‌ల్గొండ నైట్స్ భారీ స్కోరు చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 187 ప‌రుగులు చేసింది. న‌ల్గొండ బ్యాట‌ర్ల‌లో వ‌రుణ్ గౌడ్ (32 బంతుల్లో 53) అర్ధ‌సెంచ‌రీ చేయ‌గా, జ‌శ్వ‌త్ మోతె (36), గౌర‌వ్ రెడ్డి (25) రాణించారు. హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌లో ష‌న్ముక అశ్విన్ 4 వికెట్లు తీయ‌గా, అజ‌య్ దేవ్‌, ప్ర‌న‌వ్ వ‌ర్మ చెరో 2 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

తొలి వికెట్‌కు జ‌శ్వ‌త్ మోతె, గౌర‌వ్ రెడ్డిలు 42 ప‌రుగులు జోడించారు. ఆ త‌ర్వాత వ‌రుణ్ గౌడ్ నిల‌క‌డ‌గా ఆడ‌డంతో ర‌న్‌రేట్ ఎక్క‌డా తగ్గ‌లేదు. చివ‌ర్లో హ‌ర్ష‌వ‌ర్ద‌న్ సింగ్ (11 బంతుల్లో 23 నాటౌట్‌) మెరుపుల‌తో న‌ల్గొండ్ నైట్స్ 180 ప‌రుగుల మార్క్‌ను దాటింది.

 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)
photo 5

ఎన్టీఆర్ బావమరిది కొత్త సినిమా గ్రాండ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ravan Released Sensational Selfie Video about Pawan Conspiracy 1
Video_icon

రావణ్ సంచలన వీడియో పవన్ వెన్నులో వణుకు
Pawan Kalyan Conspiracy On Prashna Ravan 2
Video_icon

అసలు టార్గెట్ రావణేనా..? రావణ్‌పై ఎవరి గేమ్..?
YSRCP TJR Sudhakar Babu Strong Counter to Chandrababu 3
Video_icon

ఒక్కటే అడుగుతున్న.. నీ తల్లి దండ్రులతో ఉన్న ఒకేఒక్క ఫోటో చూపించు..
TDP Leaders Fires On Visakha MP Bharath Overaction 4
Video_icon

అంతా నా ఇష్టం
Tragic Wife And Husband Incident In Nizamabad 5
Video_icon

నిజామాబాద్ లో దారుణం.. భర్త నరాల్లోకి హార్పిక్ ఎక్కించి
Advertisement
 